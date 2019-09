Messi recriminó a sus compañeros tras nueva derrota del Barcelona en LaLiga

Barcelona acumuló su segunda derrota en cinco partidos disputados en lo que va LaLiga Santander. La primera había sido en el debut ante Bilbao y hoy fue contra Granada, también de visitante. Tras ello, Lionel Messi explotó en el vestuario e instó a sus compañeros un mayor compromiso y concentración para los próximos encuentros.

Según información de la Cedena COPE, tras la derrota, en el vestuario del Barcelona de vieron malas caras. La fuente mencionada, indica que Lionel Messi entró al camarin muy molesto y encaró a sus compañeros por esta nueva derrota en LaLiga.

“Al final del partido Messi, enfadado y muy serio, ha entrado de los primeros en el túnel de vestuarios... El capitán les ha dicho a sus compañeros: "Vamos, vamos... esto no puede ser. Hay que salir más concentrados", señaló la página mencionada en su cuenta oficial de Twitter.

De los cinco partidos disputados, Barcelona sumó dos victorias, dos derrotas y un empate, producto de ello, el equipo de Ernesto Valverde marcha séptimo con 7 puntos, a tres del líder momentáneo que por ahora es Granada con 10. Además, Sevilla podría ser único líder si es que gana este domingo al Real Madrid.

“Estoy preocupado porque fuera de casa no estamos cosechando buenos resultados. Cuando sucede en cuatro partidos fuera ya es un síntoma de que no estamos demasiado bien. Hay jugadores que se incorporan tarde, pero no hemos estado bien. No estamos haciendo buenos partidos fuera. Dominamos, pero no lo traducimos en situaciones de gol. No hemos tenido opciones de reengancharnos al encuentro", dijo Ernesto Valverde.

En la próxima fecha, Barcelona recibirá en el Camp Nou a Villarreal y luego visitará a Getafe. Mientras tanto, por la segunda fecha de la Champions League, los blaugranas serán locales ante el Inter. En este torneo, ningún equipo ha ganado en la primera fecha, por lo que todos han sumado apenas 1 punto.