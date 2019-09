Real Madrid vs Sevilla EN VIVO vía Directv Sports: Alineaciones y pronóstico por LaLiga Santander

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO vía Directv Sports | este domingo a las 2:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 5 de LaLiga Santander de España. El encuentro se jugará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y también será transmitido por la señal de Sky HD, beIN Sports y Movistar+. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos destacados, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Juan Martínez Munuera. El Real Madrid mantiene serias dudas en cuanto a lo futbolístico en esta segunda etapa de Zinedine Zidane, las que crecen todavía más tras la goleada sufrida a manos del PSG a mitad de semana en la Champions League (3-0). El resultado fue sorprendente, en especial porque no mostraron claras respuestas ante la adversidad.

👔🎙 Las palabras de Zidane a la primera pregunta de la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el @SevillaFC. #RMLiga | #RMTV pic.twitter.com/7hxkUg5TKy — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 21, 2019

La situación es parecida en la liga, aunque todavía mantienen el invicto y llegar a lo más alto de la tabla de posiciones es latente, solo con una victoria esta fecha. No obstante, las ausencias por lesión son nuevamente un dolor de cabeza en el Real Madrid. Marcelo, Modric e Isco estarán fuera otra vez, aunque la combinación Eden Hazard y James Rodríguez mantendrá mayor peso.

En cuanto al Sevilla, el presente es totalmente distinto. De la mano de Julen Lopetegui marchan en lo más alto de la tabla, con 10 puntos sumados hasta ahora, producto de tres victorias y un empate. A pesar del buen nivel, es preciso mencionar que no han fungido como los dominadores absolutos en cada encuentro que disputaron en el torneo local, a diferencia del debut en la Europa League.

Jugando en casa, vencieron 2-0 a Espanyol y empataron 1-1 con Celta de Vigo, ganando de visita por 1-0 a Granada y Alavés. Resultados ajustados, aunque implica una buena solidez. En el torneo internacional, golearon 3-0 a Qarabag y Julen Lopetegui intentará repetir el éxito ante su ex, el Real Madrid. Javier Chicharito Hernández también confesó que no se guardará nada. El ganador será líder.

📺 Último entrenamiento previo al duelo 🆚 @realmadrid.

Buena ambiente e intensidad. 👌

¡Partidazo mañana en el Ramón Sánchez-Pizjuán! 🏟 🔝#SevillaFCRealMadrid #vamosmiSevilla pic.twitter.com/EuFLR0CXUP — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 21, 2019

En los resultados más recientes, las cosas han ido parejas, aunque el Sevilla ha logrado imponerse en casa. Los nerviones tienen un 3-2 y 3-0 en su historial jugando en casa, mientras que en último encuentro directo terminó a favor del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Y antes de sus caídas, los merengues golearon por 4-1 y 5-0.

Real Madrid vs Sevilla: Posibles alineaciones

XI Real Madrid: Courtois; Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, Gareth Bale y Karim Benzema.

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Éver Banega; Chicharito, De Jong y Óliver Torres.

A qué hora juegan Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por Directv Sports por LaLiga Santander

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Apuestas y pronósticos del Real Madrid vs Sevilla por LaLiga Santander

Real Madrid Empate Sevilla Betsson 2.55 3.80 2.50 Bet365 2.50 3.80 2.50 InkaBET 2.65 3.80 2.60

¿En qué canales juega Real Madrid vs Sevilla por LaLiga Santander EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live, iQiyi

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN, DAZN1

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

Japón: WOWOW, DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

Suiza: DAZN

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Sevilla, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.