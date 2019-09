Luis Suárez advierte a Valverde: "Es una derrota preocupante"

En las primeras cinco jornadas de la Liga Santander, Barcelona no sabe lo que es ganar en condición de visita, una situación que preocupa -y mucho- no solo al comando técnico, sino también a los jugadores, como es el caso de Luis Suárez.

El 'Pistolero' fue uno de los pocos que dieron la cara tras la caída ante el Granada. "¿Derrota preocupante? Sí, derrota preocupante,derrota que duele... Debemos analizar muy bien las cosas y hacer autocrítica para mejorar", comenzó diciendo el charrúa.

"El partido se nos ha complicado desde el principio. Hemos empezado a perder prácticamente desde el primer minuto y eso nos lo ha puesto todo mucho más difícil", agregó Luis Suárez.

Además, pidió pensar únicamente en cambiar su presente jugando fuera de casa. "No pensemos en el año pasado, donde fuimos campeones. Toca analizar lo actual. Analizar porque no ganamos como visitantes, algo que nos preocupa. Analizar también la falta de ocasiones. Tenemos que aceptar que debemos salir con la obligación de ganar partidos y no cómo hemos hecho", precisó.

Finalmente, Luis Suárez aún no da por perdida la Liga. "Queda mucho..., pero estos son partidos que efectivamente te dan la liga. Es el momento de analizar que nos pasa, ser más contundentes. Va a ser un año largo y complicado", sentenció.

EL DATO

Luis Suárez registra dos goles en la Liga de España, ambos se los marcó al Valencia.