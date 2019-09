Barcelona vs Villarreal EN VIVO vía ESPN 2: Alineaciones y pronósticos por LaLiga Santander

Barcelona vs Villarreal EN VIVO vía ESPN 2 | este martes 24 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en la fecha 6 de LaLiga Santander 2019-20. El encuentro se jugará en el Camp Nou y también será transmitido por la señal de beIN Sports, DAZN y Facebook Live. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea. El Barcelona no levanta cabeza en la temporada, a pesar de ciertos resultados positivos que ha conseguido en algunas fechas en el torneo local. Ante Granada, de visita, el equipo no mostró respuestas futbolísticas claras y se llevó una derrota 2-0, quedando relegado en la tabla de posiciones, aunque no tan alejado del liderato.

La pobre performance del equipo dirigido por Ernesto Valverde despierta cada vez más críticas y la ausencia de Lionel Messi en el equipo titular es cada vez más notoria. Antoine Griezmann y Luis Suárez se unieron, pero la cohesión no ha sido la mejor. El delantero argentino acaba de ganar el premio The Best y se prevé que será titular ante Villarreal, por primera vez en la temporada.

En total, ya son dos los partidos en los que Barcelona no puede anotar (incluido el 0-0 ante Borussia Dortmund en la Champions League). Ansu Fati, la destacada aparición en los azulgranas, todavía necesita mayor experiencia para poder ponerse el equipo al hombro. Tener al frente al Villarreal será complicado, a pesar del irregular inicio por el que también atraviesa hasta ahora.

La diferencia es que el ‘Submarino Amarilla’ tiene dos triunfos al hilo (3-0 sobre Leganés y 2-0 ante el Real Valladolid), en los que no recibieron goles. En sus primeras tres presentaciones, el equipo de Javier Calleja Revilla recibió 7 goles, situación adversa que han mejorado notoriamente. El despliegue de Zambo Anguissa en el medio y el ataque con Santi Cazorla y Carlos Bacca hace al Villarreal peligroso.

Barcelona vs Villarreal: Alineaciones confirmadas por LaLiga Santander

XI Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo, De Jong, Vidal, Busquets, Griezmann, Lionel Messi (Ansu Fati) y Luis Suárez.

XI Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Xavi Quintanilla, Zambo Anguissa, Iborra, Gerard Moreno, Moi Gómez, Santi Cazorla y Carlos Bacca.

Pronósticos del Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga Santander

Barcelona Empate Villarreal Betsson 1.32 6.00 8.45 Bet365 1.30 5.75 9.00 InkaBET 1.30 6.00 8.75

A qué hora juegan Barcelona vs Villarreal EN VIVO por ESPN 2 en LaLiga Santander

Perú: 2.00 p.m.

¿En qué canales juega Barcelona vs Villarreal por LaLiga Santander EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Barcelona vs Villarreal EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Villarreal, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.