Barcelona vs Villarreal [Movistar EN VIVO] Ver gratis partido de LaLiga por ESPN

Movistar EN VIVO Barcelona vs Villarreal ONLINE ESPN 2, Mitele y Movistar LaLiga TV EN VIVO Partido de hoy Fútbol Español | Con Lionel Messi, ganador del "The Best 2019", el conjunto blaugrana buscará regresar a la victoria este martes 24 de septiembre (2.00 p.m. hora peruana; 4.00 p.m. hora argentina; 8.00 p.m. hora de España) ante el "Submarino Amarillo" en el Camp Nou por la fecha 6 de la Liga Santander. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

Barcelona vs Villarreal EN VIVO | Minuto a minuto

En minutos arranca el partido en el Camp Nou. Barcelona vs Villarreal por la Liga Santander.

Barcelona vs Villarreal EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Sergi Roberto, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Griezmann. DT: Ernesto Valverde

Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà; Chukwueze, Anguissa, Iborra, Cazorla, Ontiveros; Gerard Moreno. DT: Javi Calleja

La previa

Existe una mar de dudas en el Camp Nou, donde esta temporada todavía no se grita el canto de "victoria", el Barcelona se encomienda a la seguridad que le proporciona su estadio para sumar los tres puntos este martes ante un Villarreal al alza y no alejarse más de las posiciones punteras de LaLiga.

Octavo, tras sumar siete puntos de quince posibles, el Barcelona ha firmado el peor arranque en la competición doméstica desde la temporada 1994-95. Sí, desde los tiempos de Romário y Stoichkov. El último pinchazo ante el Granada en Los Cármenes (2-0) evidenció las carencias del proyecto que lidera Ernesto Valverde. ¿Podrá revertir este panorama adverso ante el Villarreal?

¿Hay crisis en Barcelona?

En Granada, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez compartieron los primeros 45 minutos en la Liga y las prestaciones de su equipo no mejoraron en Barcelona. Solo el joven Ansu Fati se reveló ante la falta de profundidad de un equipo que naufragó en todas las líneas

Sergi Roberto e Ivan Rakitic, que acompañaron a Frenkie de Jong en la medular del Barcelona, no aportaron fluidez en la circulación, mientras que Nelson Semedo y Junior Firpo, que 'salió en la foto' del primer tanto del Granada, apenas percutieron por sus respectivas bandas.

Con Messi, el posible once del Barcelona ante el Villarreal

Con vistas al juego de hoy frente al Villarreal, Busquets y Arthur apuntan al once del Barcelona y Valverde, que en Dortmund y Granada dejó a Messi en el banquillo del Barcelona, podría alinear como titular al argentino junto a Griezmann y Suárez por primera vez en lo que va de temporada.

Con las bajas confirmadas de los lesionados Samuel Umtiti y Jordi Alba y la ausencia de Rakitic y Carles Pérez, por decisión técnica, el francés Ousmane Dembélé, con el alta médica, y Carles Aleñá, ausente desde la primera jornada liguera, son las principales novedades en la lista de convocados del Barcelona.

El Submarino quiere hundir al Barcelona en el Camp Nou

El Villarreal llega a Barcelona en uno de los mejores momentos de los últimos meses tras haber sumado dos victorias consecutivas, con dos encuentros sin recibir gol y con una racha de dieciocho partidos consecutivos en los que ha visto puerta.

De hecho, el equipo de Javi Calleja firmó el sábado ante el Valladolid su segunda victoria consecutiva en liga, algo que la temporada pasada no fue capaz de hacer hasta marzo.

Estos resultados y las sensaciones que transmite el equipo hacen que el Villarreal llegue a Barcelona con la intención de sumar una victoria o un resultado positivo que devuelva al equipo un nivel de confianza que no tienen desde hace mucho tiempo tras un año muy aciago en el que luchó por salvar la categoría.

Así sería el once del Villarreal ante Barcelona

El once que podría saltar ante el Barcelona en el Camp Nou tendrá a Sergio Asenjo en la portería, con una línea defensiva integrada por Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres y Xavier Quintillà, mientras que en el centro del campo estaría Manu Trigueros como mediocentro.

Le acompañarían cuatro medios más creativo con Zambo Anguissa, Santi Cazorla, Moi Gómez y Toko Ekambi o Samu Chukwueze.

En el ataque Calleja dispondría de único delantero como Gerard Moreno, referente del equipo desde que arrancó la temporada del Villarreal.

A qué hora juegan EN VIVO Barcelona vs Villarreal vía ESPN 2 y Movistar LaLiga Partidazo

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 5.00 a.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Barcelona vs Villarreal por canal ESPN 2 y Movistar LaLiga

España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+ y Partidazo in Movistar LaLiga.

Perú: ESPN Play y ESPN 2.

Argentina: ESPN Play y ESPN 2.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA y beIN SPORTS en Español.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Uruguay: ESPN Play y ESPN 2.

Bolivia: ESPN Play y ESPN 2.

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN SPORTS en Español.

Chile: ESPN Play y ESPN 2.

Colombia: ESPN Play y ESPN 2.

Costa Rica: Sky Sports HD.

República Dominicana: Sky Sports HD.

Ecuador: ESPN Play y ESPN 2.

El Salvador: Sky Sports HD.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky Sports HD.

Honduras: Sky Sports HD.

Italia: DAZN.

Japón: WOWOW y DAZN.

Holanda: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Paraguay: ESPN Play y ESPN 2.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 2.

Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Villarreal por Fútbol Español | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs Villarreal | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Partidos de hoy Fútbol Español EN VIVO Barcelona vs Villarreal

12.00 p.m. Real Valladolid vs Granada - Canal: ESPN.

1.00 p.m. Real Betis vs Levante - Canal: DIRECTV Sports Perú.

2.00 p.m. Barcelona vs Villarreal - Canal: ESPN Play Sur y ESPN 2.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Barcelona vs Villarreal: cuotas de casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Barcelona: 1.30

Empate: 6.00

Villarreal: 8.75

Casa de apuestas: Betsson

Barcelona: 1.32

Empate: 6.00

Villarreal: 8.45

Casa de apuestas: Te Apuesto

Barcelona: 1.32

Empate: 5.40

Villarreal: 7.00

Casa de apuestas: bwin

Barcelona: 1.30

Empate: 6.00

Villarreal: 8.50

Casa de apuestas: bet365

Barcelona: 1.30

Empate: 5.75

Villarreal: 9.00

Casa de apuestas: Betfair

Barcelona: 1.28

Empate: 6.00

Villarreal: 9.50

Casa de apuestas: Wanabet

Barcelona: 1.30

Empate: 6.10

Villarreal: 8.50

Casa de apuestas: William Hill

Barcelona: 1.30

Empate: 5.80

Villarreal: 9.00

Dónde ver LaLiga Sports TV EN VIVO App móvil celular Barcelona vs Villarreal

LaLiga Sports TV es la app donde ver los partidos en directo de la Liga ASOBAL de Balonmano, Liga Nacional de Fútbol Sala LNFS, Liga LEB ORO de Baloncesto o La Liga de Fútbol Femenino Iberdrola. Y además disfruta de toda la actualidad y vídeo resúmenes de LaLiga Santander y LaLiga 123 de fútbol.

Cómo ver MiTele EN VIVO Barcelona vs Villarreal

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

No te pierdas los partidos más importantes de LaLiga Santander con el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia.

LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà, Manu Trigueros, Anguissa, Cazorla, Moi Gómez, Toko Ekambi o Chukwueze y Gerard Moreno.

Entrenador: Javier Calleja Revilla.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Camp Nou.