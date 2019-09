Lionel Messi lesionado: tuvo que abandonar el Barcelona vs Villarreal por molestia en el muslo [VIDEO]

La situación de Lionel Messi parecía llegar a buen puerto, luego de su ausencia en el inicio de la temporada por molestias físicas. Esta tarde, el delantero argentino sumó su primer encuentro como titular con el Barcelona, ante el Villarreal. Jugando en el Camp Nou, era un momento especial.

Sin embargo, las cosas no terminaron de la mejor manera para el futbolista, que ayer ganó el premio The Best 2019. A los 27 minutos del primer tiempo fue a disputar un balón dividido, pero terminó sentido. Tras el descanso, Lionel Messi no pudo volver al campo para terminar las acciones.

En campo rival, pisando los tres cuartos de cancha, Lionel Messi recibió un pase, de inmediato intentando encarar a la defensa de Villarreal, pero se frenó al no tener muchos espacios o pases claro.

