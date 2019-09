Vinicius Junior: “Tras la lesión no podía jugar bien y por eso mis lágrimas luego del gol” [VIDEO]

La inclusión de Vinicius Junior en el once inicial del Real Madrid se ha dado más por necesidad que por decisión del entrenador, aunque el joven brasileño ha respondido de gran forma. El aporte del joven delantero ha sido más importante en el desequilibrio ofensivo que con goles, aunque esta tarde logró quitarse toda la sal en el Santiago Bernabéu.

En un partido complicado ante el Osasuna, Vinicius logró señalar el camino a la victoria y quedó muy emocionado por volver al gol, incluso llegando hasta las lágrimas. Tras consumarse la victoria por 2-0, el jugador del Real Madrid habló ante la prensa sobre las sensaciones vividas en el partido, en la que reveló la razón por la cual se quebró tras su golazo.

“¿Las lágrimas?... Desde mi lesión estaba siendo un poco difícil para mí y me estaba costando mucho volver a jugar bien”, fueron las primeras palabras de Vinicius Junior. De la misma forma añadió que ha tenido un cambio de ánimo respecto a la temporada pasada y la actual. “No estaba tan feliz como antes. En estos días no han sido de tanta felicidad”, explicó.

Luego, respecto a su anotación, resaltó la buena relación que mantiene con su entrenador y la confianza que recibe cada vez que sale al terreno de juego. “He venido entrenando muy duro luego de mi lesión. Zinedine Zidane también me ayudó mucho, al igual que mis compañeros”, confesó Vinicius Junior, que cumple su segunda temporada en la casa blanca.

“No me salía el gol y hoy el gol he logrado anotar. Esto me permite quedarme algo más tranquilo”, expresó. Aunque, claro, un gol no es suficiente para las exigencias que tiene un club como el Real Madrid, por lo que tendrá que seguir trabajando para seguir brillando en lo que resta de la campaña. Por ahora, ser líderes absolutos de La Liga es un buen colchón.

Este fin de semana, el Real Madrid se medirá con el Atlético, en una versión más del derbi capitalino en España. Vinicius Junior tampoco fue ajeno a ese detalle y sentenció: “Estoy feliz por volver a encantarle al Bernabéu y volver a marcar… Nada mejor que hacerlo antes de un derbi”. A sus 19 años, la joven estrella sigue mostrando sus grandes condiciones.