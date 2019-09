Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: cómo y dónde ver el derbi madrileño

Real Madrid vs Atlético de Madrid VER EN VIVO | EN DIRECTO este sábado 28 de septiembre desde las 2:00 p.m. en el Estadio Wanda Metropolitano por la fecha 7 de la Liga Santander de España. Puedes seguir este encuentro mediante Movistar+, Movistar Partidazo, Mitele Plus, Movistar LaLiga; y en América Latina vía DirecTV; así como GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING por Líbero.pe.

El Real Madrid vs Atlético de Madrid por un nuevo derbi madrileño será uno de los mejores debido a que los 'merengues' son líderes de La Liga con 14 puntos, mientras que los 'colchoneros' le siguen el paso con 13 unidades. Una victoria sería clave para cualquiera de ellos.

El equipo de Zidane Zidane viene de vencer por 2-0 al Osasuna con goles de dos jóvenes promesas brasileñas como lo son Vinicius Junior y Rodrygo Goes. En dicho encuentro reservaron a varios titulares pensando en el derbi.

"Pensamos en hacer un gran partido, si nosotros estamos metidos todo el partido cosas buenas vamos a hacer. Hay muchas cosas, puede pasar de todo, tenemos que tener la cabeza fría siempre, pensando en lo que tenemos que hacer nosotros. Es un rival difícil que tiene muchas armas pero me interesa lo que hagamos nosotros. Lo que nos anima a todos es hacer un buen partido y estamos preparados", dijo 'Zizou' en la previa.

La buena noticia para Real Madrid es la recuperación de Luka Modric, Isco Alarcón y Marcelo, aunque ninguno de ellos serán titulares.

Atlético de Madrid, por su parte, derrotó a domicilio 2-0 al Mallorca, pero sufrió la pérdida de Alvaro Morata, quien recibió una tarjeta roja y no podrá estar disponible para Diego Simeone.

"Este tipo de partidos son cerrados, se definen por detalles que equilibran el partido hacia un lado u otro. El Real Madrid ha mejorado mucho en Sevilla y contra Osasuna", dijo el 'Cholo'. "Siempre aprendemos de todo, cuando ganas y cuando pierdes, hay que seguir intentando no cambiar porque por ese camino estás más cerca de ganar", agregó.

Real Madrid vs Atlético de Madrid se han enfrentado 285 veces, dejando un registro de 147 victorias para los blancos, 72 para los colchoneros y 66 empates.

Real Madrid vs Atlético Madrid | Horarios alrededor del mundo

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 5.00 a.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid por canal DirecTV y Movistar LaLiga

Perú: DIRECTV Sports Perú y DIRECTV Play Deportes.

España: Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+ y Movistar Laliga.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Australia: beIN Sports 1, Kayo Sports y beIN Sports Connect.

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky HD.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 2.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN y WOWOW.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y Sky Sport 7 beIN Sports.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, James, Gareth Bale; Eden Hazard y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Joao Félix y Diego Costa.

Entrenador: Diego Simeone.

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Real Madrid vs Atlético de Madrid por La Liga Santander de España?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Atlético de Madrid, LÍBERO.PE realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.