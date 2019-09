Real Madrid vs Atlético [EN VIVO] Derbi por liderato de Liga Santander

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid EN DIRECTO ONLINE | Este sábado 28 de septiembre se juega el partido por la Jornada 7 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano y será transmitido por DirecTV Sports, Movistar Laliga y beIN SPORTS. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Y en la séptima fecha llegó el derbi. Real Madrid y Atlético, aspirantes a romper la hegemonía del Barcelona en la Liga Santander, rivalizan en el primer duelo de la temporada entre los dos clubes más tradicionales de la capital española y con el recuerdo latente del 3-7 en la pretemporada.

Ahora bien, el Real Madrid llega en condición de la Liga Santander con 14 puntos mientras el Atlético como tercero a un punto de su rival. A falta del duelo de la Real Sociedad (2° con 13), será el derbi el que dejará a un nuevo líder o la continuidad del vigente en la cima.

El derbi será un nuevo examen para Zinedine Zidane, seriamente criticado tras la goleada ante el PSG en la Champions League y cuya continuidad quedó en entredicho hasta que acabó con el liderato del Sevilla y se impuso al Osasuna con la segunda unidad.

Ante el Atlético de Madrid volverán al once Courtois, Carvajal, Varane, James, Hazard, Bale y Benzema, sin minutos ante Osasuna y cuya jerarquía se antoja necesaria ante el segundo test serio de la temporada.

Vinicius y Rodrygo, las dos perlas brasileñas del Real Madrid, quedarán a la expectativa tras anotar en la fecha pasada y demostrarle a su técnico que puedan ser importantes y decisivos a lo largo de la temporada.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega motivado y con la confianza recuperada tras acabar con una racha de dos partidos sin ganar a costa del Mallorca y con la vuelta al gol de dos de sus principales figuras, Diego Costa y Joao Félix.

El hispanobrasileño anotó su primer gol de la temporada y el portugués el segundo, una noticia positiva para ambos y para el 'Cholo' Simeone, que aspira a ganar el derbi para volver al liderato y dejar atrás las dudas que generaron el empate sin goles ante el Celta y la derrota ante la Real Sociedad.

El buen momento de Diego Costa y Joao Félix no puede ser una buena noticia para Zinedine Zidane, que todavía tiene latente la magnífica actuación de ambos en la goleada (3-7) recibida en pretemporada. El primero anotó un póker mientras el otro fue una pesadilla y se estrenó como goleador rojiblanco en aquel derbi.

Para este partido, Simeone no podrá contar con Álvaro Morata, expulsado ante el Mallorca por dos amarillas en unos segundos, y mantiene la duda si Vitolo o Thomar Lemar, recién recuperado de unas molestias musculares que le impidieron estar en las dos últimas fechas.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, James; Bale, Hazard, Benzema.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Vitolo o Lemar; Joao Félix y Diego Costa.

A qué hora juegan EN VIVO Real Madrid vs Atlético de Madrid vía DirecTV Sports y Movistar

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 5.00 a.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs Atlético de Madrid por canal DirecTV y Movistar LaLiga

España: Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga y MiTele En Vivo

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Perú.

Brasil: Fox Premium.

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS en Español.Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

República Dominicana: Sky HD.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: Sky HD.

Francia: beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

Italia: DAZN.

Japón: WOWOW y DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Holanda: Ziggo Sport Select y Ziggo Sport 14.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand, SKY Go NZ y Sky Sport 7 beIN Sports.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.