LaLiga Santander: Programación fecha 7, resultados EN VIVO y tabla de posiciones en España

LaLiga Santander: programación completa fecha 7 | El fútbol en España inició de gran forma, aunque con constantes movimiento en la tabla de posiciones por la irregularidad de los equipos. El certamen liguero tiene al Real Madrid como líder absoluto con 14 puntos, aunque tendrá una dura prueba por mantener dicha posición al visitar al Atlético. Revisa la tabla y programación de duelos.

El fin de semana de acción ya inició, con una contundente goleada del Villarreal sobre Real Betis (5-1). El submarino amarillo tiene un buen inicio, dejando atrás la campaña pasada en la que pelearon en la zona baja. En tanto, los béticos sumaron su tercera caída en lo que va de la campaña. El sábado, Athletic Club vs Valencia abre la jornada, el primero con la posibilidad de volver a la punta.

A las 9:00 a.m. (hora peruana), Barcelona visitará al Getafe, con la obligación de conseguir el triunfo y aprovechar el duelo directo en el ‘derbi de Madrid’ para acortar distancias. A mitad de semana, el equipo de Ernesto Valverde logró tener por primera vez como titular a Lionel Messi, pero nuevamente cayó lesionado. Ahora, Luis Suárez y Ousmane Dembélé liderarán la ofensiva.

Cuando mayor es la lucha, Más Glorosio es el triunfó!!!💪🏽💪🏽🔵🔴👑👑⚽️⚽️ pic.twitter.com/vhM2cvxFAQ — Arturo Vidal (@kingarturo23) September 27, 2019

En tanto, Granada buscará recuperar el paso cuando reciba en casa al Leganés (11:30 a.m.), aunque es complicado que vuelta a ser líder. Tras dicho encuentro, llegará el duelo de fondo, el más atractivo de la fecha: Atlético Madrid vs Real Madrid. El Derbi de la ciudad madrileña se jugará en el Estadio Wanda Metropolitano a las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Directv Sports.

🔴⚪ Atléticos, ¿preparados para el derbi?

😴 ¡Descansad y afinad las gargantas, mañana tenemos una cita en el Wanda @Metropolitano! 🤩

⚠ ¡Os esperamos dentro del estadio desde las 20h para animar al equipo desde el calentamiento!

🗣 ¡Vaaamos, Atleeeti, vaaamos! 👊#AúpaAtleti pic.twitter.com/YaSqfd0xhn — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2019

Los dirigidos por Zinedine Zidane han enlazado tres victorias seguidas, las que sirvieron para llegar a lo más alto de la tabla, a pesar de las dudas futbolísticas iniciales. Lo contrario sucedió con Atlético Madrid de Diego Simeone, que inició en lo más alto, pero fue cayendo. Un duelo duro, que los fanáticos ansían ver. En caso haya un empate, otro club podría ser el nuevo dominador.

⏳⚽ ¡Tan solo 24 horas para que empiece el primer derbi de la temporada!#RMDerbi | #RMLiga pic.twitter.com/1ENUbRwbZR — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 27, 2019

El domingo, Real Sociedad visitará a Sevilla, en busca de respaldar el gran momento por el que atraviesan. Antes, Espanyol vs Real Valladolid buscarán escalar para salir del fondo de la tabla de posiciones, lo mismo que el Eibar vs Celta de Vigo, Deportivo Alavés vs Mallorca y Levante vs Osasuna. Te dejamos la tabla de posiciones actualizada y los encuentros a detalle.

LaLiga Santander: Programación fecha 7

Liga Santander - Tabla de posiciones