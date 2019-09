Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO vía Directv Sports: Derbi madrileño en LaLiga Santander

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO vía Directv Sports | este sábado 28 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) el Derbi madrileño por la Jornada 7 de LaLiga Santander. El partido en el Estadio Wanda Metropolitano será transmitido EN DIRECTO por Movistar+, Sky, DAZN y beIN Sports. De la misma forma, sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será José Luis González González. La temporada del Real Madrid ha tenido muchas ausencias por lesión, aunque es posible que Zinedine Zidane pueda contar con algunos de los jugadores que son base en su esquema. Desde España confirmaron que Isco y Luka Modric se han recuperado, aunque dependerá todavía del entrenador si los observa en óptimas condiciones.

⏳⚽ ¡Tan solo 24 horas para que empiece el primer derbi de la temporada!#RMDerbi | #RMLiga pic.twitter.com/1ENUbRwbZR — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 27, 2019

Por su parte, Marcelo si sería utilizado desde el arranque, también ya recuperado, teniendo en cuenta que Ferland Mendy cayó lesionado. En ataque, Karim Benzema será el líder ofensivo, junto a Eden Hazard y Gareth Bale, en un trío que pretende dejar huella en su primer derbi. En la última victoria sobre Osasuna, Vinicius Junior y Rodrygo anotaron, pero ambos esperarán en el banquillo.

Los merengues son punteros con 14 puntos, pero el Atlético de Madrid podría recuperar esa condición con un triunfo en casa. El equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone inició con pie derecho en cuanto a resultados, pero no convenció futbolísticamente. Tras ello, tuvo un par de tropiezos que lo alejaron del primer lugar, aunque volvieron a tomar el rumbo correcto ante Mallorca (2-0).

Teniendo un plantel renovado, Joao Félix es la principal figura, con dos goles y una asistencia en lo que va de La Liga Santander. Vitolo lleva la misma cantidad de tantos, mientras que Diego Costa solo celebró una vez hasta ahora, pero esta clase de encuentros le gusta. La principal baja será Álvaro Morata, mientras que Thomas Lemar es todavía una duda. ¿Atlético Madrid o Real Madrid?

Real Madrid vs Atlético Madrid: Posibles alineaciones en el Derbi madrileño

XI Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo/Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Hazard.

XI Atlético Madrid: Jan Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Renan Lodi; Koke, Saúl, Thomas, Lemar (Vitolo); Diego Costa y Joao Félix.

A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por Directv Sports por LaLiga Santander

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Apuestas y pronósticos del Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga Santander

Real Madrid Empate Atlético Madrid Betsson 2.95 3.40 2.40 Bet365 3.00 3.30 2.40 InkaBET 3.10 3.50 2.45

¿En qué canales juega Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga Santander EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: WOWOW, DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rusia: Sila TV, Матч! Игра

España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus

Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Atlético Madrid, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.