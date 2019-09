¡Terrible! Robaron la casa de Casemiro durante el derbi entre el Real Madrid y el Atlético

Casemiro no pudo acabar contento el derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid, por LaLiga. El jugador brasileño recibió una noticia que lo sacó de lugar: habían robado su casa, con su mujer e hija adentro, todo ello mientras se disputaba el partido por el fútbol español.



El medio El Chiringuito detalló que, al final del Real vs Atlético, este recibió la información de que su familia había sido víctima de un asalto dentro de su vivienda, aunque no sufrieron heridas.

No obstante, es importante precisar que los malhechores desvalijaron la casa y gran parte de las pertenencias de la familia.



Cabe recordar que el Real Madrid ha reforzado la seguridad de sus jugadores luego de que en, anteriores casos, otros exfutbolistas sufrieron el robo de sus viviendas. Así, este no un caso aislado en el club.



Anteriormente, la institución merengue advirtió ya hace tiempo a los jugadores de que no subieran vídeos de sus casas a redes sociales y se tomaron medidas, pero aún así se registren nuevos robos.



Otros casos de jugadores que sufrieron un robo en el club son Isco y también a Raphael Varane, y desde entonces, se han dado una serie de recomendaciones a los futbolistas para que sean discretos en redes sociales.