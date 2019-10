Jugador del Atlético Madrid sufre del robo en su casa en España [VIDEO]

La seguridad de los futbolistas que militan en el fútbol en España ha sido vulnerada en los últimos días. Esta vez el protagonista de la lamentable situación de sufrir el robo en su casa ha sido Thomas Partey, mediocampista que se desempeña en el Atlético de Madrid. El último fin de semana brilló en su equipo, pero esta vez se ganó portadas por su mal momento.

Según ha dado a conocer la prensa en España, el habilidoso jugador nacido en Ghana no estaba en su hogar a la hora en la que sucedió el robo. Todo ocurrió en la última tarde del lunes, en la vivienda de Thomas Partey que se encuentra ubicada en Boadilla del Monte, un municipio en España que es perteneciente a la Comunidad de Madrid.

La Cadena Cope fue la encargada de revelar más detalles de lo sucedido. Lo que se pudo conocer es que la casa se encontraba sin los dueños, aunque la empleada contratada por Thomas Partey. Fue en ese lapso de tiempo en el que los malandros ingresaron con la finalidad de obtener los objetos más preciados de la familia del ‘colchonero’.

Los ladrones utilizaron la fuerza, pero no se reportó ningún daño en lo personal, aunque no se logró conocer la cantidad o valor de los objetos perdidos. La situación ocurrió solo días después de que Thomas Partey sea estrella en el derbi madrileño, Real Madrid 0-0 Atlético. Aunque, es preciso resaltar que no ha sido el único.

Durante el desarrollo del mencionado encuentro, Casemiro, volante de marca brasileño del Real Madrid, también sufrió del robo en su casa. El mismo día se conoció que el aguerrido futbolista sufrió del desvalijamiento de su hogar, aunque tampoco se reportaron agresiones personales, sino solo material. Un tema de preocupación en España.

La problemática a resolver deja una serie de tendencias, que podrían ayudar a la captura de los malhechores. Y es que, en ambos casos los delincuentes aprovecharon la soledad en los domicilios para realizar sus fechorías, siendo los futbolistas los principales objetivos, seguramente a quienes ya han ido estudiando conforme a sus pertenencias.