Real Madrid vs Granada EN VIVO vía Directv Sports: alineaciones y pronóstico por LaLiga Santander

Real Madrid vs Granada EN VIVO vía Directv Sports | este sábado 5 de octubre desde las 9:00 a.m. (hora peruana) en la fecha 8 de LaLiga Santander de España. El encuentro se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y también será transmitido por beIN Sports, DAZN y Movistar+. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Santiago Jaime Latre. El Real Madrid de Zinedine Zidane busca volver a la senda del triunfo tras dos empates, el segundo con un amargo sabor de boca. La primera se dio en el pasado fin de semana, con un 0-0 ante el Atlético de Madrid, en una versión dura del derbi de la capital. El otro fue hace solo unos días, válido por la fase de grupos de la Champions League.

Ante Brujas, los merengues mostraron una enorme fragilidad, situación que se reflejó en el marcador, cuando quedaban 2-0 abajo en el marcador. Sin embargo, lo más rescatable del encuentro fue la gran reacción del equipo, que logró empatar gracias a dos hombres que no tienen mucha presencia en la ofensiva: Sergio Ramos y Casemiro. En cuanto al fútbol, todavía no convencen.

En la vereda del frente estará Granada, equipo recién ascendido a la máxima categoría en España, pero que ha sorprendido gratamente y se ha metido entre los primeros lugares de la tabla. En este momento suman 14 puntos, a uno de su rival de turno, así que la misión es dar el golpe en condición de visitante para volver a lo más alto, puesto que ha ocupado por poco tiempo.

La nueva temporada de los ‘Nazaríes’, bajo el mando de Diego Martínez, ya ha dado muestras de que podrían aguar la fiesta a cualquier rival. En la fecha 5, vencieron en casa al Barcelona (2-0), con Darwin Machís como una de las figuras más destacadas. No obstante, los antecedentes más recientes favorecen al Real Madrid: golearon 5-0 y 4-0 al Granada en el 2017, temporada del descenso.

🎙️ Sala de prensa | Diego Martínez



📝 "Es un momento para competir y disfrutar".



📝 "Ilusión, esfuerzo y trabajo es lo que nos trajo a @LaLiga. Es lo que somos".



📺 Vídeo completo ▶️ https://t.co/VWweSojJ6S#RealMadridGranada #LaLigaSantander pic.twitter.com/A3Sboa8EY8 — Granada C.F. (@GranadaCdeF) October 4, 2019

Real Madrid vs Granada: Posibles alineaciones

Real Madrid: Areola; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Militao; Valverde o Casemiro, Kroos, Modric o James; Bale, Hazard y Benzema. DT: Zinedine Zidane

Granada: Rui Silva o Aarón; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yangel Herrera, Montoro, Azeez; Antonio Puertas, Machís y Soldado o Carlos Fernández. DT: Diego Martínez.

A qué hora juegan Real Madrid vs Granada EN VIVO por Directv Sports

Perú: 9.00 a.m.

México (Centro): 9.00 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 a.m.

México (Noroeste): 6.00 a.m.

Ecuador: 9.00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 a.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 a.m.

Colombia: 9.00 a.m.

Argentina: 11.00 a.m.

España: 4.00 p.m.

España (Islas Canarias): 3.00 p.m.

Uruguay: 11.00 a.m.

Paraguay: 11.00 a.m.

Chile: 10.00 a.m.

Brasil: 11.00 a.m.

Bolivia: 10.00 a.m.

Venezuela: 10.00 a.m.

Canadá: 9.00 a.m.

Costa Rica: 8.00 a.m.

Guatemala: 8.00 a.m.

Honduras: 8.00 a.m.

El Salvador: 8.00 a.m.

Puerto Rico: 10.00 a.m.

República Dominicana: 10.00 a.m.

Panamá: 9.00 a.m.

Italia: 4.00 p.m.

Francia: 4.00 p.m.

Alemania: 4.00 p.m.

Portugal: 4.00 p.m.

Holanda: 4.00 p.m.

Inglaterra: 3.00 p.m.

Apuestas y pronósticos del Real Madrid vs Granada EN VIVO por LaLiga Santander

Real Madrid Empate Granada Betsson 1.30 5.85 9.95 Bet365 1.28 5.75 10.00 InkaBET 1.30 6.25 11.00

¿En qué canales juega Real Madrid vs Granada vía Directv Sports EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: Guangdong Sports Channel, QQ Sports Live, PPTV Sport China, iQiyi

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 3

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App

Reino Unido: Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Granada EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Granada, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.