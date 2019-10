Una locura: Real Madrid está dispuesto a pagar 112 millones por joven figura del Ajax [FOTO]

La cosa no anda del todo bien en el Real Madrid, y es que, a pesar de ser el líder de la Liga Santander luego de ocho fechas, lo poco convincente del juego del equipo de Zinedine Zidane ha despertado las críticas de los hinchas merengues quienes exigen un mayor nivel al cuadro de la ‘Casa Blanca’.

Esto parece haber llegado a los oídos del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien prepara una jugosa oferta por otra de las grandes figuras del Ajax de Holanda. Se trata de Donny van de Beek, joven volante de 22 años que fue parte del cuadro holandés que brilló en la pasada Champions League y que actualmente sigue destacando en la Eredivisie.

Por ello, según el diario británico ‘The Mirror’, Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar la friolera de 112 millones de euros o 100 millones de libras por Van de Beek. El equipo merengue pudo haberlo fichado en este mercado de pases pasado, pero fue el Manchester United, club que también quería al volante holandés, lo que empañó la negociación.

Sin embargo, los principales medios deportivos españoles afirman que fue el propio Zinedine Zidane quien descartó el fichaje del holandés esperando la llegada de su compatriota Paul Pogba, quien finalmente nunca llegó en la última temporada de fichajes.

De igual forma, Donny van de Beek, consciente del interés del Real Madrid se pronunció sobre ello y afirmó que se queda en el Ajax por lo menos hasta junio del 2020: "No quiero irme durante las vacaciones de invierno. Jugaré aquí toda la temporada, terminaré el año en el Ajax. Eso me da claridad y tranquilidad. Ya veremos después. ¿Si lo saben eso en Madrid? Ciertamente todos lo saben. Quizás algún día en mi carrera suceda que me cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero por ahora no me gusta. Pelear con un equipo por algo y a mitad de camino dejarlo. Quiero volver a hacer cosas con el Ajax esta temporada".

Lo cierto es que Real Madrid necesita con urgencia una renovación en el medio campo debido al bajo nivel mostrado por Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro. Zinedine Zidane es consciente de ello y presionará para que el fichaje del holandés llegue lo más rápido posible.