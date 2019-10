Martin Odegaard revela que se comunica mucho con el Real Madrid tras su buen nivel [VIDEO]

La ilusión del Real Madrid por contar con una estrella en gran crecimiento podría consumarse pronto, tras una inversión a largo plazo. El noruego Martin Odegaard fichó por los merengues a inicios del año 2015, aunque su juventud (16 años) no permitió que pueda ganarse de inmediato un espacio en el primer equipo, aunque si jugaba en el Castilla.

En la presente temporada en disputa, el habilidoso volante ha regresado a jugar en LaLiga Santander de España, pero todavía no con el poderoso equipo madrileño, sino ahora vistiendo la camiseta de la Real Sociedad. La destreza de Martin Odegaard nunca fue un tema de discusión, pero había muchas dudas de si podría finalmente consolidarse para la élite.

Aunque, parece que finalmente encontró el momento para explotar por completo. En las primeras ocho fechas del torneo de primera división español, Martin Odegaard se ganó el puesto de titular en cada uno de ellos y ha completado los 90 minutos en todos, mostrando un gran nivel que ya ha hecho eco en toda España, sonando hasta el Real Madrid.

Martin Odegaard lleva hasta ahora dos goles y la misma cantidad de asistencias con Real Sociedad, incluso siendo ya parte de la Selección de Noruega absoluta. En medio de su gran momento, el volante ha confesado que el club dueño de su pase lo sigue de cerca. “Tengo contacto con el Madrid. A veces me escriben y me cuentan cómo me ven”, expresó.

“Ahora me han felicitado y alabado mi buen comienzo en Liga, me han dicho que están contentos conmigo”, añadió Martin Odegaard. De la misma forma, no se apresura en volver al Real Madrid; por el contrario, tiene en mente hacer respetar su contrato de cesión en los realistas (hasta junio del 2021). Recordemos que antes estuvo en Heerenveen y Vitesse en la misma condición.

“La idea es respetarlo. Estoy contento en el equipo, y así quiero seguir hasta cuando acaben mis dos años aquí”, sentenció Martin Odegaard. Finalmente, expresó que será complicado en encuentro ante España por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, pero ansía medirse con Sergio Ramos. “Siempre es bueno jugar contra buenos jugadores como él. Será especial por eso”, analizó.

EL DATO

Martin Odegaard tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio del 2023.