Lionel Messi: "Pensé que Neymar se iría al Real Madrid"

La novela que protagonizó Neymar sobre su futuro llegó a su final. La historia no terminó como hubiera gustado a varios de sus fanáticos, el 10 de Brasil se quedó en el PSG y Barcelona-su mayor pretendiente- se quedó con las ganas de recuperar a su estrella. Lionel Messi, amigo de Ney, fue uno de los protagonistas en esta historia, la 'Pulga' pidió a la directiva azulgrana hacer un esfuerzo para contratar al brasileño.

Pero, como se conoce, Barcelona y el PSG no llegaron a un buen puerto, las conversaciones se volvieron tensas y los azulgranas no quisieron hace arriesgar la economía del club por un jugador. Han pasado dos meses desde que terminó la novel y Lionel Messi habló cómo vivió aquellos momentos de incertidumbres, donde se definía el futuro de Neymar, su amigo.

En diálogo exclusivo para RAC 1, Lionel Messi confesó que, a ver los intentos frustrados de Barcelona para contratar a Neymar, pensó que Florentino Pérez realicé una estrategia-como nos tiene acostumbrados- y logré conseguir el pase de Ney.

"Sinceramente pensé que Neymar se iría al Real Madrid si no venía aquí. Él tenía muchas ganar de salir de París y lo había manifestado", reveló Lionel Messi en diálogo con el medio catalán. Luego agrego lo siguiente. "Yo creía que Florentino (Pérez) y el Real Madrid iban a hacer algo para llevárselo",

Thomas Tuchel: "No es agradable escuchar a Neymar decir semana tras semana que quiere irse"

"La relación no ha cambiado mucho entre nosotros. Yo sabía que él quería abandonar el club y él sabía que yo estaba en contra, que para mí no era el momento ni la decisión correcta. El sabía claramente que, como entrenador, no quería que se fuera, pero también sabíamos que la decisión final no era ni suya ni mía. Se necesitaba un club para fijar el precio y dijimos que sí. Esto no debería afectar a nuestra relación porque sabíamos que existía la posibilidad de seguir trabajando juntos y que habría sido una estupidez arruinarlo todo", señaló Thomas Tuchel .