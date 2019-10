United y Milan, pugnan por el fichaje de Ivan Rakitic

Ivan Rakitic ya dejó en claro cuáles son sus pretensiones de cara al resto de la temporada: seguir en el Barcelona y ser pieza clave en el once de Ernesto Valverde. Sin embargo, lo último no viene ocurriendo y, por ende, el croata no descarta alzar vuelo si no lo consideran.

Si hace un par de días se hablaba del interés del AC Milan por el volante 'blaugrana', ahora aparece el Manchester United entre los palos para hacerse con sus servicios. Rakitic está a gusto en Cataluña, pero tampoco le cierra las puertas a una oferta de otro continente.

Rakitic aterrizó en Cataluña a mediados de 2014 con el cartel de figura luego de jugar cuatro temporadas en las filas del Sevilla, donde sumó 32 goles en 149 partidos. El croata, hasta la última temporada, era inamovible en el once de Valverde.

Pero la situación ha cambiado con el gran nivel que viene demostrando Arthur y con el fichaje de Frenkie de Jong, quien se ha adueñado del mediocampo 'culé'. El AC Milany Manchester United están atentos a su situación y por ello lanzarán su red de pescar por el croata.

Según apunta 'Calciomercato', el AC Milan está decidido a reforzar su zona medular con un volante con experiencia y dé el toque diferente hacia los delanteros. Zvonimir Boban, director de fútbol del Milan, sería el gran intermediario en la operación al tratar de convencer a su compatriota.

El Manchester United, a su vez, pretende dar la sorpresa del invierno al hacerse con los servicios del croata. Los 'Red Devils' están a 15 puntos del líder Liverpool y el objetivo es acortar distancia antes de que se abra el mercado de pases.

EL DATO:

Ivan Rakitic debutó profesionalmente en las filas del Basilea de Suiza (2005).