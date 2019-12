Real Madrid deja el camino libre a Barcelona tras empatar con Athletic Club [RESUMEN]

Real Madrid cierra el año con un empate en el propio Santiago Bernabéu, pero lo peor es que, dejó el camino libre a Barcelona que lidera la tabla de posiciones con 39 puntos, dos más que el equipo de Zinedine Zidane.

Con respecto al trámite del partido, Real Madrid fue muy superior en todas las líneas, pero lamentablemente no estuvieron finos en el tema de la definición y, en otras ocasiones, el palo jugó en contra de los merengues, como aquel remate de Toni Kroos en el primer tiempo, o sino, otra hubiese sido la historia. Esta vez, ni Ramos, ni Benzama, ni Bale, ni los brasileños Rodrygo o Vinicius pudieron salvar a Zidane del empate.

A su vez, Athletic Club fue superado, pero no perdió el orden táctico. Es más, el árbitro le anuló un gol en los minutos finales del primer tiempo porque Kodro estaba en una clara posición adelantada.

El próximo partido del Real Madrid será tras las fiestas de fin de año. LaLiga programó para el sábado 4 de enero de visita ante Getafe, mientras tanto, Athletic hará lo propio ante Sevilla.

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Athletic Club | Minuto a Minuto

90' El árbitro adiciona seis minutos más antes del final

86' Frentazo de Ramos que choca en el palo y queda a Jovic, pero el arquero agarra la pelota

85' Cambio en Athletic Club, entra al campo Beñat Etxebarria sustituyendo a Iñaki Williams.

80' Diez minutos para el final y no caen los goles en la Casa Blanca.

78' Remate fallado por Asier Villalibre desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.

75' No llegan los goles en el Santiago Bernabéu. Real Madrid ha tenido varias situaciones de gol, pero no las concretó.

73' Cambio en Athletic Club, entra al campo Asier Villalibre sustituyendo a Kenan Kodro.

71' Nuevo cambio en el Real Madrid. Se marcha Vinicius para dejar su lugar a Luka Jovic

70' Bale remata desde el borde del área y la pelota apenas se marcha por encima del arco

64' Remate parado por bajo a la izquierda. Karim Benzema dispara con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

62' Cambio en Real Madrid, entra al campo Gareth Bale sustituyendo a Rodrygo.

58' Frentazo de Nacho y la pelota se estrella en el travesaño.

56' Cambio en Real Madrid, entra al campo Nacho sustituyendo a Eder Militão debido a una lesión.

51' Fuera de juego, Real Madrid. Toni Kroos intentó un pase en profundidad pero Eder Militão estaba en posición de fuera de juego.

Empieza la parte complementaria. Gareth Bale está calentando para hacer su ingreso en cualquier momento.

45+1' Final del primer tiempo. Real Madrid 0-0 Athletic Club.

42' GOL anulado de Kodro por una posición adelantada.

37' Real Madrid cada vez más cerca del gol, solo falta el último toque: la definición.

32' ¡NOOOOOO! Benzema definió cruzado y casi llega el primero para el Madrid.

31' Cebezazo de Benzema pero el arquero Unai Simón atrapó sin problemas.

27' Centro de Rodryo en busca de un compañero, pero se anticipa la defensa de Athletic Club.

23' Centro de Luka Modric al área y Vinicius se tira para alcanzar de cabeza, pero la pelota se fue muy pasada.

20' Error en salida del Madrid, y Athletic casi sorprende a Courtois, quien se estiró para evitar el gol.

18' ¡Se salva Athletic Club! El remate de Toni Kroos se estrella en el travesaño.

15' Sergio Ramos apaga el peligro que llevaba Williams en el área del Real Madrid.

11' ¡NOOOOOO! Vinicius se falla el primero para el Real Madrid. El brasileño amagó dentro del área, pero definió mal.

7' Lekue avanza por la banda derecha, amaga y habilita a Raúl García, pero la jugada pierde sorpresa en ataque.

2' Fuera de juego, Real Madrid. Luka Modric intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.

¡Empieza el partido en el Santiago Bernabéu! Real Madrid vs Ahletic Club.

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Athletic Bilbao | alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Júnior.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Berchiche; Dani García, Vesga; Lekue, Raúl García, Williams; Kodro.

ALINEACIÓN I Este es el 1⃣1⃣ que presenta Gaizka Garitano para intentar asaltar el Santiago Bernabéu frente al @realmadrid en la jornada 18 de @LaLiga ⚽️#RealMadridAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/B27o6AJYvK — Athletic Club (@AthleticClub) December 22, 2019

PREVIA

Con la victoria del Barcelona sobre el Alavés los 'merengues' están obligados a sumar de a tres, pero al frente estará uno de los rivales que le gusta jugar con cinco atrás y apelan al contragolpe. Por tal motivo, Zinedine Zidane pondrá toda la carne al asador.

Ganar o ganar. Así de sencillo es la cosa en tienda Chamartín luego de que los 'blaugranas' le sacaran tres puntos de ventaja al Real Madrid, que esta fecha recibe al Bilbao. Las estadísticas arrojan una gran superioridad por parte de los 'merengues' sobre los 'rojiblancos' (el Bilbao no le ha podido ganar al Madrid en el Bernabéu en lo que va de este siglo XXI), pero los blancos no se confían.

Y es que el conjunto rayado siempre propone de visita y, además, está obligado a sumar de a tres para así trepar a la quinta casilla de la Liga Santander, puesto que actualmente le pertenece al Atlético Madrid.

Ante ello, el técnico Garitano mandará a su principal carta de gol para quedarse con el triunfo: Iñaki Williams, quien registra cuatro dianas en la presente competición. La última victoria del Bilbao a domicilio data en febrero de 1999.

📸 Último entrenamiento del Athletic en Lezama antes de viajar mañana a Madrid para el #RealMadridAthletic de @LaLiga ⚽#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/1XryONmt9f — Athletic Club (@AthleticClub) December 21, 2019

La presión es grande por cortar esa racha negativa, pero también están obligados o el Barcelona se disparará en el primer lugar. El partido será transmitido a través de ESPN y promete sacar chispas en el cierre de la fecha 18 de LaLiga.

ALINEACIONES PROBABLES Real Madrid vs Athletic Bilbao

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Mendy, Ramos, Varane, Valverde, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Rodrygo

Athletic Bilbao: Unai Simón, Iñigo Martínez, Lekue, Yeray, Berchiche, Dani García, Iñigo Córdoba, Mikel San José, Raúl García, Unai López y Williams

