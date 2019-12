Real Madrid empató 0-0 con Athletic Bilbao y se aleja del primer lugar de la Liga Española

Real Madrid tenía la obligación de sumar los tres puntos para seguir en lo más alto de la Liga Española. Pese a los constantes intentos para vencer la sólida defensa del Athletic Bilbao, los blancos empataron sin goles en Santiago Bernabéu.

Vinícius tuvo en sus pies la oportunidad de anotar el primero del partido, pero el jugador blanco falló ante la salida del portero de Bilbao. Los minutos pasaban, el equipo de Zidane dominaba el partido, pero sin ideas para generar jugadas de peligro.

Con el ingreso de Bale, los blancos cambiaron su dinámica de ataque. El galés de a pocos viene recuperando su nivel de juego. Luka Jovic pudo anotar el gol de la victoria, pero el baló golpeó el poste.

Bilbao no quiso arriesgar y en los minutos finales del partido apostó por un juego defensivo. Real Madrid empató sin goles en el Bernabéu dejando escapar el primer lugar de la Liga Española.

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Athletic Club | Minuto a Minuto

FINAL DEL PARTIDO

Seis Minutos más para el final del partido

85' ¡UFFFF! El Madrid casi anota el 1-0

80' Real Madrid no encuentra los caminos para anotar el gol de la victoria

64' Remate parado por bajo a la izquierda. Karim Benzema dispara con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

51' Fuera de juego, Real Madrid. Toni Kroos intentó un pase en profundidad pero Eder Militão estaba en posición de fuera de juego.

32' ¡NOOOOOO! Benzema definió cruzado y casi llega el primero para el Madrid.

31' Cebezazo de Benzema pero el arquero Unai Simón atrapó sin problemas.

27' Centro de Rodryo en busca de un compañero, pero se anticipa la defensa de Athletic Club.

23' Centro de Luka Modric al área y Vinicius se tira para alcanzar de cabeza, pero la pelota se fue muy pasada.

20' Error en salida del Madrid, y Athletic casi sorprende a Courtois, quien se estiró para evitar el gol.

18' ¡Se salva Athletic Club! El remate de Toni Kroos se estrella en el travesaño.

15' Sergio Ramos apaga el peligro que llevaba Williams en el área del Real Madrid.

10' Vinícius Jr. se falla una clara ocasión de gol

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Athletic Bilbao | alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Júnior.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Berchiche; Dani García, Vesga; Lekue, Raúl García, Williams; Kodro.

ALINEACIÓN I Este es el 1⃣1⃣ que presenta Gaizka Garitano para intentar asaltar el Santiago Bernabéu frente al @realmadrid en la jornada 18 de @LaLiga ⚽️#RealMadridAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/B27o6AJYvK — Athletic Club (@AthleticClub) December 22, 2019

PREVIA

Real Madrid recibe este fin de semana al Athletic Bilbao en un partido clave por el liderato de la Liga Santander 2019-2020. Los merengues necesitan ganar sí o sí para no perderle pisada al actual puntero Barcelona.

Los merengues vienen de disputar el clásico con los azulgranas en un encuentro en donde se quedaron con el sabor amargo por la igualdad sin goles ya que tuvieron varias chances para irse del Camp Nou con los tres puntos.

Es más, hasta ahora se habla de jugadas puntuales que no fueron cobradas a favor del Real Madrid que podían haber cambiado la historia del partido. Sin embargo, en tienda blanca quieren dejar atrás este clásico y reencontrarse con la victoria ante Bilbao.

“Sabemos el partido que nos espera mañana. Estamos preparados para hacer un buen partido, sabiendo es el último partido del año. Hay que darlo todo”, declaró Zidane en la última conferencia de prensa previo al partido con el equipo vasco.

Además, el estratega francés quiere cerrar su último partido del año en el Santiago Bernabéu con una victoria para que los hinchas merengues se vayan tranquilos al pequeño receso por fiestas.

Cabe mencionar que Zidane pondrá a lo mejor de su plantilla por lo que el ataque estaría dirigido por Karim Benzema, Gareth Bale y Modric, aunque Luka Jovic podría tener minutos.

Por el lado de la visita, el Bilbao marcha octavo en la tabla de posiciones y también saldrá por la victoria. En su último duelo, los vascos empataron sin goles como locales en el San Mamés.

Real Madrid vs Bilbao EN VIVO | Horarios alrededor del mundo

Perú – 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Colombia - 3:0 p.m.

Ecuador – 3:00 a.m.

Bolivia - 4:00 m.

Venezuela - 4:00 m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Italia - 9:00 p.m.

Alemania – 9:00 p.m.

Real Madrid vs Athletic Bilbao | Canales de transmisión

Argentina ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil Fox Premium

Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur

República Dominicana SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

Ecuador ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Alemania DAZN

Italia DAZN1, DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur

España Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+

Internet: ¿Dónde VER EN VIVO Y EN DIRECTO Real Madrid vs Athletic Bilbao por la Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Athletic Bilbao, Líbero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.