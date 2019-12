Real Madrid empató sin goles con Athletic Club en el propio Santiago Bernabéu [RESUMEN]

Real Madrid hizo casi todo bien, menos anotar las muchas situaciones de gol generadas en el arco de Athletic Bilbao, que tuvo al aquero Unai Simón como una de las figuras del partido. Además, el palo jugó a favor de la visita, pues los salvó en varias ocasiones.

La falta de contundencia del Real Madrid lo terminó evidenciando el técnico tras el 0-0, pero, dejó en claro que existe la confianza total y que la situación se dará vuelta cuando se reinicie el torneo.

"Como siempre cuando el partido es como el que hicimos, con ocasiones, estoy disgustado por los jugadores, por el esfuerzo que hicimos, no marcar con las ocasiones que hicimos, estamos molestos. Si tienes ocasiones hay que meterla y en los tres últimos partidos tuvimos mucho juego y pocos goles"

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Júnior.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Berchiche; Dani García, Vesga; Lekue, Raúl García, Williams; Kodro.

ALINEACIÓN I Este es el 1⃣1⃣ que presenta Gaizka Garitano para intentar asaltar el Santiago Bernabéu frente al @realmadrid en la jornada 18 de @LaLiga ⚽️#RealMadridAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/B27o6AJYvK — Athletic Club (@AthleticClub) December 22, 2019

Real Madrid llega a este partido tras un tibio empate sin goles con Barcelona en el Clásico, pero sobre todo, sabiendo que lo pudieron ganar, porque fueron superiores. Incluso, tras el partido, el cuadro merengue protestó por la actuación del VAR, pues consideró que no se les cobró dos penales claves.

Para este encuentro, Real Madrid llega con la presión de sumar tres puntos para no dar camino libre a Barcelona, club que hoy goleó a Alavés. El equipo de Zidane necesita ganar y, de hacerlo, igualará, nuevamente, en la punta de LaLiga a Barcelona al sumar 39 puntos.

En la previa de este importante duelo, Hazard nuevamente quedó fuera de la lista de convocados debido a que sigue lesionado. Sin embargo, el DT tiene opciones para suplir su ausencia. El francés podría inclinarse por la joven sensación brasileña, Rodrygo, o el mismo Vinicius.

"Sabemos el partido que nos espera. Estamos preparados para hacer un buen partido, sabiendo es el último partido del año. Hay que darlo todo”, dijo Zinedine Zidane de cara al duelo contra Bilbao en la Casa Blanca.

Por su parte, Bilbao viene de un empate y una derrota, por lo que este domingo, saldrá al Bernabéu con la consigna de dar el batacazo para escalar en la tabla de posiciones. El equipo de Vizcaya marcha octavo con 27 puntos y, una victoria, lo pondré en el top cinco.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bale y Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Williams, Unai López, Córdoba; y Raúl García.

DT: Gaizka Garitano.

