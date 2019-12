Arturo Vidal con pie y medio fuera de Barcelona: Inter subió propuesta por el chileno

La polémica que sacude a Arturo Vidal y FC Barcelona es muy seguida desde Italia: Inter de Milán ha lanzado una nueva oferta por el mediocampista chileno y espera una respuesta positiva de parte de sus pares 'azulgranas'.

Según 'La Gazzetta dello Sport', los 'neroazzurri' han puesto sobre la mesa 15 millones de euros, es decir, 3 millones más de los primeros ofertados hace algunas semanas. No obstante, aún está algo distante de los 20 millones que exige Barcelona.

La fórmula que busca emplear el conjunto de Antonio Conte es de una cesión con compra obligatoria: abonar los quince millones de euros como primera cuota de pago y cancelar los 5 restantes en la próxima temporada. Esto viene siendo meditado de sobremanera y más aún con los problemas legales en el que se han visto envueltos el jugador y club.

"El encargado de eso no soy yo (entorno al juicio interpuesto a FC Barcelona por incumplimiento de pago de premios). Para eso está mi representante y abogado que se encargan de esos temas. Si me falta ese dinero, claro, me parece injusto".

Barcelona | ¿Cuánto es lo que reclama Arturo Vidal?

La crisis interna que se ha terminado por revelar refiere que Arturo Vidal y FC Barcelona se han entrampado en el pago de 2.4 millones de euros por concepto de bonificaciones correspondientes a la temporada. El jugador, lejos de apaciguar los ánimos, confirmó su malestar a su arribo a Chile.

Barcelona | Abidal y Valverde quieren que siga Vidal pese a denuncia

Pese a la delicada denuncia, el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, así como el secretario general, Eric Abidal, quieren que Arturo Vidal se mantenga en la plantilla: la valía del volante 'sureño' se ha podido apreciar en los últimos ingresos que ha tenido en el equipo.

Según Mundo Deportivo, la denuncia de Vidal ha generado un malestar en la parte institucional, no obstante, también es considerado pieza importante para encarar la segunda parte de la temporada en la lucha de los títulos. A esto hay que agregarle que la cesión de Aleñá al Betis, le abre la opción de ser el primer cambio en el tridente de Busquets, De Jong, Arthur.