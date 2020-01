Sevilla vs Athletic [ESPN2 EN VIVO] Partidazo por la Jornada 19 de la Liga Santander

ESPN2 EN VIVO Sevilla vs Athletic ONLINE | Este viernes 3 de enero se juega el partido por la Jornada 19 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Ramón Sánchez Pizjuán y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

La Liga Santander vuelve a levantar el telón este viernes con la disputa de la Jornada 19 y con un partido muy interesante: el Sevilla vs Athletic, el duelo entre el tercero y el séptimo del campeonato.

Será, además, un partido muy especial para Jesús Navas. El capitán del Sevilla cumplirá 500 partidos con la camiseta blanquirroja y lo hará ante el equipo al que le anotó su primer gol como profesional: el Athletic de Bilbao, precisamente en el antiguo San Mamés en el 2004.

Tras cuatro temporadas en el Manchester City, el campeón del mundo con España volvió al club de sus amores en el 2017 y todavía lo hizo como lateral derecho, un puesto que le encontró Pep Guardiola en Inglaterra y le ha permitido mantenerse en vigencia futbolística.

Ahora bien, para el Sevilla no hay nada mejor que rendirle homenaje a su capitán en el campo del Sánchez Pizjuán con un triunfo que le permita seguir en la pelea por la Liga Santander.

A pesar de manejar presupuesto como el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, la dirigencia del Sevilla ha sabido armar un buen equipo con Julen Lopetegui a la cabeza y con mucho criterio en los fichajes: Diego Carlos, Joan Jordán, Fernando y Lucas Ocampos ya están adaptados al modelo de juego de su entrenador y el club nervionense se permite soñar con el título.

El Sevilla es tercero de la Liga Santander con 34 puntos, a 5 del líder Barcelona, y puede igualar en la tabla de posiciones al Real Madrid en caso le gane en casa al Athletic de Bilbao.

Sin embargo, los 'Leones' no serán una perita en dulce. El equipo de Gaizka Garitano es séptimo de la Liga Santander y aspira a meterse en zona de clasificación a competencias europea, por lo que es imprescindible dar el batacazo en el Sánchez Pizjuán.

Además, el Athletic llega motivado tras frenar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un empate sin goles y nada mejor para los intereses rojiblancos que sacar otro importante resultado en la casa de un rival directo.

Sevilla vs Athletic EN VIVO | Alineaciones probables

Sevilla: Vaclik; Navas, Carriço, Diego Carlos, Escudero; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, De Jong, Nolito.

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Unai López, Dani G., Raúl García; Williams, Kodro.

Sevilla vs Athletic EN VIVO por Internet

