Ver GRATIS ESPN2 EN VIVO, Barcelona vs Espanyol ONLINE Derbi catalán por Liga Santander

Nada mejor que empezar el 2020 ganando el derbi. Barcelona, líder de la Liga Santander, visita al Espanyol, máximo rival de su ciudad y actual colero de LaLiga, en un partido que puede ser la confirmación de uno o el resurgimiento del otro.

El Barcelona, dos puntos por encima del Real Madrid, aspira a sacarle un mayor ventaja a su máximo competidor por el título de la Liga Santander mientras Abelardo se estrena como técnico del Espanyol con la obligación del triunfo: su crítica situación en la tabla tiene a los 'periquitos' como grandes candidatos al descenso.

La ausencia de Ter Stegen en el primer partido del 2020 es la nota negativa en el Barcelona. El arquero almeán tiene una tendinopatía en la rodilla derecha que le impedirá jugar ante el Espanyol y que muy posiblemente le haga perderse la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Además de Marc-André ter Stegen, Ernesto Valverde no podrá contar con las bajas conocidas de Arthur (pubalgia) y Ousmane Dembélé (lesión muscular). En ese sentido, Neto será el "1" en el derbi catalán mientras Ivan Rakitic seguirá como titular en la volante blaugrana.

Barcelona, que viene de cerrar el 2019 con una goleada por 4-1 ante Alavés, sí podrá contar con su tridente estelar ante el Espanyol. Lo curioso es que el Messi-Suárez-Griezmann contabiliza más goles que su rival de turno: los 12 goles de los 'periquitos' en LaLiga quedan chicos ante los 30 blaugranas, repartidos en 13 del argentino, 10 del uruguayo y 7 del francés.

Ahora bien, en la vereda del frente, Abelardo tiene mucho trabajo. Lo primero será recuperar la confianza de los jugadores y darle solidez defensiva al equipo más goleado de la Liga Santander (34).

Será importante, además, la motivación que puede imprimirle el nuevo DT del Espanyol a sus jugadores. La memoria puede ser una de las claves del partido. El historial favorece considerablemente al Barcelona, pero si nos remitimos a los últimos cinco partidos, el local ha sabido sacar un triunfo y un empate, todos en el Power8 Stadium, por lo que hay base con la qué soñar despierto con un buen arranque de año.

Barcelona vs Espanyol EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suárez, Griezmann.

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Bernardo, Dídac Vila; Víctor Gómez, Marc Roca, Darder, Vargas; Wu Lei, Calleri.

🎙 "Si hacemos un buen partido y competimos, daremos un paso"



A qué hora juegan Barcelona vs Espanyol EN VIVO por Liga Santander

Dónde ver Barcelona vs Espanyol EN VIVO por Liga Santander

Barcelona vs Espanyol EN VIVO | Hora y canal del partido

Barcelona vs Espanyol EN VIVO por Internet

