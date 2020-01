Valverde le baja la llanta al tema Arturo Vidal: "No creo que la denuncia afecte a lo deportivo"

LaLiga Santander arrancó este viernes con la jornada 19 del torneo con los empates entre Valladolid y Leganés por 2 a 2 y el de Sevilla y Athletic de Bilbao por 1-1. Sin embargo, uno de los encuentros más llamativos de esta fecha es el clásico de Cataluña que protagonizarán Barcelona y Espanyol en el RCDE Stadium.

El equipo que dirige técnicamente Ernesto Valverde es el actual puntero del torneo con 39 unidades, dos más que su inmediato perseguidor Real Madrid. Precisamente, el entrenador de Barcelona brindó una conferencia de prensa donde tocó uno de los temas más complicados de los últimos días: la denuncia de Arturo Vidal.

Cabe recordar que el volante chileno denunció a su propio club por incumplimiento de premios por una suma millonaria. Esto ha generado la incomodidad dentro de Barcelona la cual fue atendida este viernes por el propio Valverde.

"Supongo que, en las cuestiones contractuales, no sólo en este caso, habrá diferencia de criterios. Supongo que se solucionará y se hará de carácter interno. No me parece que sea la primera vez que ocurra ni será la última. Conociendo a Arturo, no creo que le afecte en el trabajo diario. Se entrena normal y es la misma persona de siempre", expresó el DT de Barcelona.