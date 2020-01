ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Espanyo ONLINE: a qué hora y dónde ver el derbi

Ver Gratis EN VIVO Barcelona vs Espanyol ONLINE ESPN 2 EN DIRECTO en el RCDE Stadium por la fecha 19 de LaLiga (3:00 p.m. / hora peruana). Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias del encuentro a través de nuestra página web, así como también el resumen completo del partido.

𝐋𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐢𝐨𝐧 🦁👑 pic.twitter.com/KVDCjW03v1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2020

Barcelona inicia el 2020 con una gran baja. Se trata del arquero Ter Stegen quien no está disponible para el derbi debido a una lesión. En su lugar, el arquero brasileño Neto hará su debut oficial en la Liga Santander, porque ya tuvo su primer partido, pero fue en el duelo contra Inter de Milán por la Champions League.

Mientras tanto, Ernesto Valverde mandará a su mejor tridente ofensivo. Messi – Suárez y Griezmann están listos para sumar una nueva victoria y consolidar la punta de la Liga Santander, pues deberán ganar para mantener los dos puntos de diferencia que tienen sobre el Real Madrid, que también juega este sábado contra Getafe.

“En un derbi, la clasificación no importa. Para nosotros, es un partido muy importante y tenemos que saber cómo jugarlo. Marc ter Stegen no jugará contra el Espanyol y probablemente no estará listo para la Supercopa de España", dijo el técnico Ernesto Valverde en la previa del partido.

Mientras tanto, al frente estará Espanyol, club que viene de una derrota y una victoria. El equipo dirigido por Abelardo Fernández urgen de una victoria para salir del fondo de la tabla de posiciones. En 18 fechas disputadas, apenas han sumado 10 puntos y de no mejorar, están de camino a descender.

EN VIVO Barcelona vs Espanyol ONLINE alineaciones y formaciones probanles

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Calero, Dídac; Wu Lei, Roca, Darder, Pedrosa; Ferreyra y Campuzano

Barcelona: Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Luis Suárez y Griezmann

A qué hora juega Barcelona vs Espanyol EN VIVO por la Liga Santander

15:00 hrs Perú, Colombia, Ecuador

17:00 hrs Argentina, Uruguay, Chile

14:00 hrs México

21:00 hrs España

Cómo Ver Gratis ESPN 2 Barcelona vs Espanyol

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)