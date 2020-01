Barcelona vs. Espanyol [ESPN 2 EN VIVO] Los culés empatan 0-0 por LaLiga Santander

VER EN VIVO Barcelona vs. Espanyol ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este sábado 04 de enero por la jornada 19 de LaLiga Santander. El encuentro se jugará desde las 15:00 p.m. (hora peruana) vía LIVE STREAMING de ESPN 2 en el Power Stadium.

Espanyol: Diego López, Javi López, Bernardo, Naldo, Dídac, Marc Roca, David López, Víctor Gómez, Melendo, Darder y Calleri

Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Suárez y Griezmann

The Starting 11 for #EspanyolBarça!

🔵🔴 Let’s do this! — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2020

PREVIA

Por la punta. Barcelona vuelve a la actividad tras el parón por las fiestas de fin de año y esta vez tendrá que enfrentar el Derbi de Cataluña al enfrentar al Espanyol en condición de local. Este partido será clave para Lionel Messi y compañía debido a que actualmente son los punteros de LaLiga Santander y tendrán que ganar para que Real Madrid no se acerque.

Ernesto Valverde casi no tendrá problemas para conformar su once inicial salvo la ausencia por lesión de Marc Andre Ter Stegen quien sufrió una tendinopatía en la rodilla derecha que le impedirá jugar ante el Espanyol. Por lo demás, salvo las ausencias ya conocidas de Dembélé y el brasileño Arthur, el resto del plantel se encuentra apto.

Fuera de estas ausencias, Barcelona cuenta con un claro favoritismo en este clásico pues Espanyol no se lleva una victoria desde el 2009. Y es que los últimos 20 encuentros jugados entre ambos terminaron con 16 victorias para los blaugranas y solo cuatro empates. Además, en 15 de estos cotejos el cuadro ‘Periquito’ ni siquiera anotó.

Mientras que Espanyol atraviesa por una terrible racha que lo ubica último en la tabla de posiciones de LaLiga Santander y por ahora es el principal candidato a perder la categoría en el fútbol español. Además, de no vencer a Barcelona de local, logrará otra marca negativa de no ganar ningún encuentro de local en la primera rueda de este torneo.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suárez, Griezmann.

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Bernardo, Dídac Vila; Víctor Gómez, Marc Roca, Darder, Vargas; Wu Lei, Calleri.

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 1.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Italia: DAZN1, DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+

Trinidad y Tobago: SportsMax 2, SportsMax App

Reino Unido: Premier Sports 2, LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Argentina 17:00 ESPN 2

Bolivia 16:00 ESPN 2

Brasil 17:00 ESPN Brasil

Canada 15:00 sin confirmar

Chile 17:00 ESPN 2

Colombia 15:00 ESPN 2 Andino

Costa Rica 14:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

Cuba 16:00 Tele Rebelde

Ecuador 15:00 ESPN 2 Andino

El Salvador 14:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

Estados Unidos 15:00 - 12:00 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ, Fanatiz

Guatemala 14:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

Honduras 14:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

México 14:00 SKY Sports (canales 504-546)

Nicaragua 14:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

Panamá 15:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

Paraguay 17:00 ESPN 2

Perú 15:00 ESPN 2

Puerto Rico 16:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

R Dominicana 16:00 SKY Sports (canales 504-546), TUDN

Uruguay 17:00 ESPN 2

Venezuela 16:00 ESPN 2 Andino

Barcelona vs Espanyol EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga Santander?

