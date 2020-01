Flamengo llegó a un acuerdo con Real Madrid: vendió a una de sus figuras

El volante de Flamengo, Reinier Jesús, se convirtió en nuevo jugador de Real Madrid luego de que el club español llegue a un acuerdo con el 'Mengao': los 'Galácticos' pagarán su cláusula de rescisión que ha sido valorizada en 30 millones de euros.

A pesar de su corta edad (cumple 18 años el próximo 19 de enero), el referido futbolista ha venido siendo observado por Real Madrid y FC Barcelona, pero fue la directiva de Florentino Pérez la que terminó decidiendo para ficharle: los 'azulgranas' aducieron que el costo era muy elevado.

Según informa Marca, Real Madrid solo está esperando 14 días para oficializar su incorporación. Y es que los españoles no quieren tener problemas con la FIFA (aún no cumple mayoría de edad y no puede ser traspasado en una negociación ordinaria). Eso sí, se adelantó a las negociaciones.

Real Madrid | La cláusula de Reinier Jesús bajó considerablemente

El medio español revela que no solo fueron los dos gigantes de LaLiga que estaban detrás del jugador sino también Manchester City y Paris Saint-Germain. Sin embargo, para aquella época, la cláusula de rescisión de Reinier Jesús era de 70 millones de euros.

Sin embargo, el jugador estuvo muy cerca de quedar libre: su contrato ya estaba próximo a expirar. Es por ello que la directiva de Flamengo llegó a un acuerdo con el futbolista: reducir de 70 a 30 millones de euros su cláusula de rescisión. Eso fue aprovechado por el Real Madrid.

Real Madrid | Detalles de la operación

Como se ha mencionado, el precio final que pagará Real Madrid será de 30 millones de euros. En Brasil indican que el 80% del de la operación será para el club, 10% para el jugador y el otro 10% restante para el representante. En principio, el destino de Reinier será el Real Madrid Castilla, sin embargo, también evalúan mantenerlo en Brasil hasta junio.

Real Madrid ya posee tres brasileños en su plantilla: Vinicius Jr, Eder Militao, Rodrygo. Los 'Blancos' podrían liberar a un brasileño y el elegido sería Vinicius Jr.