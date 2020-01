El curioso caso de Brahim Díaz: apenas lleva 40 minutos jugados, club pide su cesión, pero se niega a salir

El Real Madrid no se cansa de acumular talento joven. Reinier puede ser el próximo en arribar, pero el problema parece ser que algunos se están quedando rezagados en la carrera por consolidarse en el Primer Equipo y el club español está encontrando dificultades en encontrarles acomodo lejos del Santiago Bernabéu.

Uno de ellos es Brahim Díaz, extremo español de 20 años fichado por 15 millones de euros al Manchester City a inicios de 2019 y que cuyas lesiones le han impedido competir en igualdad de condiciones a otras jóvenes promesas como Rodrygo o Vinicius.

Ahora bien, el partido entre Getafe y Real Madrid fue la excusa para que el presidente de los 'azulones', Ángel Torres, aproveche la comida de Directivas para pedirle la cesión de Brahim Díaz a su homólogo 'merengue' Florentino Pérez.

"Sí, le he vuelto a pedir a Florentino la cesión de Brahim. Ya lo hicimos en su día y lo he vuelto a hacer hoy, porque además es un jugador que al entrenador le gusta. Por el Madrid no habría problema y podría ser, pero parece que el jugador por ahora no quiere salir del Madrid así que vamos a ver. Pero sí, es un jugador que nos gusta", expresó Torres al final del Getafe vs Real Madrid.

Otro jugador del Real Madrid con opciones de salir es Mariano Díaz, pero el presidente del Getafe aclaró que esté interesado en el exjugador del Olympique de Lyon. "Sólo hemos pedido a Brahim", sostuvo.

Lo curioso es que, más allá de las caprichosas lesiones, Brahim Díaz apenas ha contado para Zinedine Zidane en el Real Madrid. Cuando ha estado bien, ha pasado más tiempo en la grada que en el campo. En media temporada, apenas lleva 23 minutos en LaLiga (repartidos en 3 juegos) y 17 en Champions League.

Según 'MARCA', desde el Real Madrid y el propio Zidane le están recomendando a Brahim Díaz que lo mejor para su progresión es una cesión a préstamo en este mercado invernal, pero hasta el momento jugador se resiste. Tiene tiempo hasta el 31 de enero.

Brahim Díaz, el jugador que pudo llegar gratis al Real Madrid y costó 15 millones

Surgido de la cantera del Málaga, Brahim Díaz llegó al Manchester City en diciembre de 2013 por pedido expreso de Manuel Pellegrini por 300 mil euros más variables por objetivos. Tres años después debutó en el Primer Equipo pero, ante la falta de oportunidades, decidió no renovar su vínculo que acababa a mediados de 2019. El Real Madrid podría haberlo fichado como jugador libre, pero las necesidades merengues y el deseo de mantener buenas relaciones con el club inglés provocaron que Florentino Pérez desembolse 15 'kilos' por su pase.