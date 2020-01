Ver ESPN Play EN VIVO, Barcelona vs Atlético Madrid [DirecTV ONLINE] 3-2 en directo Supercopa España

ESPN Play EN VIVO Barcelona vs Atlético Madrid Apurogol ONLINE DirecTV y Sky Sports TRANSMISIÓN GRATIS | Este jueves 9 de enero se juega la segunda semifinal de la Supercopa de España. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el King Abdullah Sports City y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90' Cuatro minutos de adición.

89' ¡Se la pierde Atlético! Llorente acelera hacia arco contrario, nadie le sale con convicción, ingresa al área, pero dispara al brazo de Neto.

88' Cambio en Barcelona: entra Ansu Fati, sale Frenkie de Jong.

87' Error de Piqué, Morata se queda con el balón y suelta el pase preciso para la carrera de Ángel Correa, el argentino define colocado, Neto no logra desviar totalmente el balón y éste ingresa con esférico.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO!

85' Cambio en Barcelona: entra Ivan Rakitic, sale Sergio Busquets.

83' Centro de Morata y Piqué desvía la trayectoria con la mano. Lo increíble llega después: el árbitro acude al VAR y considera que no es penal.

81' Álvaro Morata engaña a Neto y define colocado hacia el palo izquierdo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO!

79' ¡Penal para el Atlético! Vitolo queda mano a mano ante Neto, el del Atlético se saca al brasileño, pero el arquero le deja el pie para evitar la caída de su arco.

77' ¡Lo que ha fallado Correa! Balón filtrado de Morata para la ruptura del argentino, el "10" espera a Neto y define por la huacha, pero el arquero logra desviar y luego Joao Felix no logra convertir ante una buena reacción de Piqué. Ahora bien, Correa estaba un paso adelantado cuando Morata filtró el pase.

76' Amarilla para Vidal (Barcelona) por una falta por detrás contra Vitolo.

75' El VAR entra a revisar la jugada y confirma que Vidal estaba en ligera posición adelantada.

74' Magnífica jugada prepara del Barcelona. Lionel Messi saca el centro bombeado para la ruptura de Vidal, el chileno la empalma con lo justo y Gerard Piqué define en soledad en el área chica.

¡GOL ANULADO AL BARCELONA!

72' Cambio en Atlético: entra Marcos Llorente, sale Koke lesionado.

67' Cambio en Atlético: entra Vitolo, sale Lodi.

66' ¡Atajadón de Oblak! El arquero del Atlético se luce con una gran reacción a un remate de Messi.

64' Amarilla para Felipe (Atlético) por una falta contra Suárez.

62' A la tercera fue la vencida para Antoine Griezmann. Centro pasado de Jordi Alba desde la izquierda, cabezazo de Suárez por el otro palo, Oblak ataja, pero deja rebote y el francés, ahora sí, logra vencer al esloveno con un cabezazo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

60' El árbitro acude al VAR y anula al gol debido a que Messi se apoya con la mano para superar a Saúl.

59' Un rebote le queda a Lionel Messi en la frontal del área, el control de balón del "10" es magnífico, el argentino se apoya con el hombro y luego define con mucha categoría al otro palo.

¡GOL ANULADO AL BARCELONA!

57' Nuevo intento de Messi, pero entre Savic y Trippier evitan que saque un disparo cómodo.

55' ¡Nuevamente Oblak! Griezmann se limpia a Savic con un autopase, ve adelantado al arquero rival y la pincha, pero el esloveno da el paso hacia atrás y evita que lo cuelguen.

54' ¡Intento de Messi! Busquets encuentra al argentino cerca del área, el "10" se anima con el disparo, pero Oblak ataja sin problemas.

52' Quién más que Lionel Messi. El "10" vuelve a ejercer de bestia negra del Atlético para lograr el empate. Suárez pivotea en el área, el argentino traba bien el balón para ganarle a Savic y definir con un derechazo al palo derecho. Golazo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

50' Pase filtrado para Renan Lodi, pero Jordi Alba dio el pase adelante y dejó al lateral en offside.

47' Fulminante ingreso de Koke. El Atlético arrancó con todo y las asociaciones entre sus mejores hombres acabaron en gol. Joao Felix encontró a Correa cerca del área y el argentino soltó un pase magnífico para descolocar a la defensa rival y que el capitán del Atlético reciba en el área y defina como "9".

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!

46' Cambio en Atlético Madrid: entra Koke, sale Héctor Herrera.

46' Arranca la segunda parte en el Estadio King Abdullah Sports City.

- Amarillas para Suárez (Barcelona) y Savic (Atlético) por entrar a mediar en un nuevo embrollo entre Joao Felix y Messi. El "10" fue a hablarle y reclamarle al portugués, que dejó al argentino con la palabra en la boca.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+2' Altercado entre Joao Felix y Jordi Alba luego de un agarrón entre ambos. El lateral le pone el dedo a la cara y el atacante se lo saca de un manotazo.

45'+1' Gran cobertura de Vidal cuando Morata quería escaparse por izquierda.

45' Dos minutos de adición.

41' Intento del Atlético a partir de un lateral. Herrera recibe en el mediocampo y suelta el pase para la ruptura de Joao Felix, pero Piqué está muy atento para desviar el balón.

39' ¡Atajadón de Oblak! Gran pase de Suárez para Griezmann en el área, el francés queda mano a mano ante el arquero del Atlético y la pincha, pero el esloveno no cae, no se regale y desvía providencialmente el esférico.

37' ¡Otra vez Felipe! Centro de Sergi Roberto a la cabeza de Vidal en el centro del área, pero nuevamente el central brasileño gana por arriba. Monumental el exjugador del Porto.

36' Posible penal a favor del Barcelona. Remate de Suárez que parece chocar en la mano de un rival.

35' Amarilla para Thomas (Atlético) por un empujón a Umtiti antes de una pelota parada.

34' ¡Salvadón de Savic! Córner cobrado por Messi, centro al primer palo, Griezmann pivotea, el balón va directo a la posición de Suárez, pero el central montenegrino desvía y evita la caída de su arco.

31' ¡UFFF! ¡Atajadón de Neto! Cuando todos pensaban en un centro, Herrera le pegó al primer palo desde una falta cerca del área y el arquero del Barcelona despejó de puños.

30' Amarilla para Piqué (Barcelona) por una dura entrada contra Renan Lodi.

28' ¡Intento de Messi! El "10" recibe solo por derecha, hace la diagonal cerca del área, pero su zurdazo se va muy alto.

27' ¡Intento del Atlético! Saúl lidera una transición ante el lento retroceso del Barcelona, abre con Morata por izquierda, el delantero saca el centro rasante a la frontal, el balón se le pasa a Saúl, le queda a Herrera que abre por derecha con Trippier, pero el lateral saca un centro muy pasado.

24' Messi aparece por derecha, ingresa al área, pero Saúl evita su avance, aunque aquello significa un córner a favor del Barcelona.

22' ¡Atajadón de Oblak! Messi recibe un gran balón en el área, el argentino define al primer palo, pero el arquero del Atlético se luce para evitar que el disparo baje se cuele en su arco.

21' ¡Intento del Barcelona! Vidal da amplitud por derecha, el chileno saca el centro que se desvía en Lodi y casi complica a Oblak.

20' Messi triangula con De Jong y Suárez cerca del área, el uruguayo le sirve un pase magnífico al argentino, pero Felipe cierra bien y rechaza oportunamente el balón.

19' Dura patada de Saúl para frenar a Messi. El "10" queda sentido.

18' Balón largo de Busquets para Messi en el área, pero el bote complica al argentino y Felipe evita que el argentino saque el remate.

16' ¡Ocasión del Barcelona! Centro al área, el bote complica a Oblak ante Suárez, pero el arquero logra desviar el balón, pero acaba sentido tras la caída.

15' ¡El pase que se inventó Messi! El argentino levanta el balón para descolocar a la defensa rival, pero Griezmann no acelera y Thomas termina haciendo la cobertura.

13' Correa queda sentido tras el golpe y Koke ya calienta en la banda.

12' Cambio de frente de Thomas para encontrar a Trippier por banda derecha, el lateral saca el centro para que Correa defina en el área, pero Neto sale bien, se queda con el balón, pero se termina llevando por delante al argentino.

10' De Jong suelta el pase profundo para la ruptura de Jordi Alba en el área, el lateral se junta con Messi, pero el árbitro anula la jugada por offside.

8' ¡Llegada del Barcelona! Balón largo para Sergi Roberto en el área, el lateral pivotea para Vidal, pero el chileno no logra sacar un buen disparo.

6' Mucha movilidad de Messi para aparecer en la base de la jugada y ser él el que alimente a sus compañeros de cara al arco contrario.

5' Respuesta del Atlético. Transición ofensiva que acaba con un remate de Thomas desde fuera del área que acaba en las manos de Neto.

4' Nuevamente Messi se recoge, pero Herrera intercepta bien un balón peligrosísimo que era para Suárez.

3' Messi se recoge e intenta filtrar un pase, no lo logra y Thomas la revienta antes que el argentino recupere el balón.

2' Balón al espacio para la ruptura de Morata, Umtiti sale a la marca y el delantero saca un centro que se desvía y que atrapa Neto antes que se meta en su arco.

1' Balón largo a la espalda de Umtiti. Correa va por el balón, pero el francés despeja con todo y el esférico acaba en córner.

0' El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid inicia a partir de las 2.00 p.m. de Perú.

Alineación confirmada Barcelona vs Atlético Madrid

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Jordi Alba; Vidal, De Jong, Busquets; Messi, Luis Suárez, Griezmann.

Our Starting :uno::uno: for the Spanish Super Cup semifinal! — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2020

Entrenador: Ernesto Valverde.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Correa, Thomas, Héctor Herrera, Saúl; Joao Felix, Morata.

Entrenador: Diego Simeone.

[:cajero_automático::siluetas_de_bustos:] ALINEACIÓN

:músculo: ¡Estos son los :uno::uno: rojiblancos que lucharán por la ilusión de miles de atléticos desde el inicio! :apuntando_hacia_abajo:



:bangbang::signo_de_exclamación_gris::bangbang: 𝙰𝚃-𝙻𝙴-𝚃𝙸 :bangbang::signo_de_exclamación_gris::bangbang:



:círculo_rojo::círculo_blanco:#AúpaAtleti | :fútbol:#BarçaAtleti

|:trofeo: #Supercopa2020 | pic.twitter.com/9DpoJ3jG2p — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2020

Previa Barcelona vs Atlético de Madrid vía ESPN Play

El todo o nada. Barcelona y Atlético de Madrid afrontan un partidazo en Yeda (Arabia Saudita), terreno inusual para una Supercopa de España, para definir al rival del Real Madrid en la final y mantener las opciones de lograr el primer título de la temporada.

Un mes después el Barcelona y Atlético de Madrid volverán a verse las caras, pero con sensaciones distintas. El equipo de Ernesto Valverde arrancó el 2020 con un empate gris ante el colero Espanyol mientras el del 'Cholo' Simeone hizo lo justo, pero le alcanzó para ganarle al Levante (2-1) y confirmarse como el tercero de la Liga Santander.

Será entonces para el Barcelona una oportunidad para lavarse la cara a costa de un rival al que le tiene tomada la medida y al que venció en el Wanda Metropolitano el pasado 1 de diciembre con un golazo de Lionel Messi.

Para el Atlético de Madrid es momento de acabar con una racha de casi cuatro años sin ganarle al Barcelona. La última vez sucedió en cuartos de final de la Champions League 2015-16, curiosamente con Antoine Griezmann como héroe con un doblete.

Además, el nuevo del Atlético de Madrid de Simeone urge de un triunfo ante un rival de peso para ganar mayor confianza para lo que le viene: la recta final de la Liga Santander y el duro enfrentamiento ante el Liverpool, por los octavos de final de la Champions League.

Para este partido, el Barcelona seguirá sin contar con los lesionados Arthur y Dembélé, además de Ter Stegen, culpable directo que el Atlético de Madrid no haya podido anotar gol alguno al conjunto catalán en el Wanda Metropolitano.

En el Atlético de Madrid no hay baja significativa, pero sí una enorme duda: el 'Cholo' Simeone duda si mantener al capitán Koke en la medular o darle la titularidad al mexicano Héctor Herrera, un futbolista que le dio mayor equilibrio, fútbol e intensidad a la volante 'colchonera' en el anterior duelo ante los blaugranas.

Barcelona vs Atlético EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Suárez, Griezmann.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Lodi; Correa, Thomas, Saúl, Koke (Herrera); Morata, Joao Félix.

Si quieres VER la transmisión por Internet del Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Alineaciones y formaciones de hoy Barcelona vs Atlético Madrid

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Frenkie De Jong; Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Entreador: Ernesto Valverde.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Felipe, José Giménez, Renan Lodi; Saúl, Thomas Partey, Héctor Herrera, Ángel Correa; Joao Félix y Álvaro Morata.

Entranador: Diego Simeone.

Fútbol Libre

El Barcelona y Atlético Madrid jugarán en Arabia Saudita.

Historial Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona y Atlético de Madrid ya se han visto las caras 235 veces entre todas las competiciones, en un historial que tiene enormes ventajas para el equipo catalán. Los blaugranas han logrado llevarse la victoria en 29 citas más que los rojiblancos (105 - 76), cosechando ambos 54 empates, pero lo cierto es que los duelos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid siempre se han caracterizado por su igualdad, su emoción y sus goles.

01-04-2014 Barcelona 1-1 Atlético Madrid | Champions League (Cuartos de Final)

09-04-2014 Atlético de Madrid 1-0 Barcelona | Champions League (Cuartos de Final)

17-05-2014 Barcelona 1-1 Atlético de Madrid | Liga (38)

11-01-2015 Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | Liga (18)

21-01-2015 Barcelona 1-0 Atlético de Madrid | Copa del Rey (Cuartos de Final)

28-01-2015 Atlético de Madrid 2-3 Barcelona | Copa del Rey (Cuartos de Final)

17-05-2015 Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | Liga (37)

12-09-2015 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona | Liga (3)

30-01-2016 Barcelona 2-1 Atlético de Madrid | Liga (22)

05-04-2016 Barcelona 2-1 Atlético de Madrid | Champions League (Cuartos de Final)

13-04-2016 Atlético de Madrid 2-0 Barcelona | Champions League (Cuartos de Final)

21-09-2016 Barcelona 1-1 Atlético de Madrid | Liga (5)

01-02-2017 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona | Copa del Rey (Semifinal)

07-02-2017 Barcelona 1-1 Atlético de Madrid | Copa del Rey (Semifinal)

26-02-2017 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona | Liga (24)

14-10-2017 Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Liga (8)

04-03-2018 Barcelona 1-0 Atlético de Madrid | Liga (27)

24-11-2018 Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Liga (13)

06-04-2019 Barcelona 2-0 Atlético de Madrid | Liga (31)

01-12-2019 Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | Liga (15)

Arturo Vidal

El jugador chileno Arturo Vidal podría ser desde la partida en el encuentro entre Barcelona y Atlético Madrid.

Escudo de Barcelona

La primera versión era el escudo de la ciudad de Barcelona, embaldosado con cuatro cuartos. Arriba lucía una corona y un murciélago, y estaba rodeado por dos ramas, una de laurel y otra de palmera. Era una forma de expresar, desde buen principio, la vinculación del club con la ciudad que le vio nacer. En 1910, el Barça convocó un concurso abierto a todos los socios que tuvieran propuestas. Ganó el dibujo de Carles Comamala, jugador del club entre 1903 y 1912, y por aquel entonces estudiante de medicina y un gran dibujante. Así nació el escudo que el club ha lucido desde entonces, con pocas variaciones. Se trata de un escudo con forma de olla que mantenía en los cuartos superiores la Creu de Sant Jordi y las cuatro barras, elementos representativos de Barcelona y Catalunya, respectivamente. En el centro del escudo, en una franja, aparecen las iniciales del club, F.C.B., y en la parte inferior los es azul y grana con un balón de fútbol. La forma actual del escudo corresponde a la adaptación que hizo, en el año 2002, el diseñador Claret Serrahima, que se decantó por unas líneas más estilizadas, surpimió los puntos que separaban las iniciales del club, abrevió el nombre y redujo el número de puntas. Cabe decir que este escudo presenta unas líneas más sencillas, que facilitan su reproducción en todos los formatos de la identidad corporativa de la entidad.

Al Barcelona, actual bicampeón, la Liga le supone un reto menor. La ganan casi por demolición y gracias a las actuaciones determinantes de Lionel Messi, hoy máximo anotador de la competencia con 12 goles y pese a ausentarse en las primeras fechas por lesión.

Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid

El Barcelona ha mantenido sábanas limpias en el 30% de sus partidos fuera de casa en la liga y han ganado hasta cero en el 30% de sus juegos como visitantes esta temporada, y los catalanes solo han fallado en anotar en el 20% de los juegos fuera desde casa. El Atlético de Madrid tiene un récord defensivo de Dios tanto en casa como fuera, como se mencionó anteriormente, pero no ha logrado anotar en el 33% de sus juegos fuera de casa, lo que será una preocupación para los hombres de Simeone.

El 20% de los partidos fuera de casa de Barcelona han producido exactamente un gol, mientras que solo el 11% de los juegos del Atlético de Madrid en la carretera han visto un solo gol marcado. La mayoría de las victorias de Barcelona se obtuvieron con un margen de 2 goles o más esta temporada (9 victorias), mientras que 3 de sus victorias tuvieron un margen de 1 gol, pero el excelente historial defensivo del Atlético de Madrid ha llevado a nuestra predicción para un 1- 0 victoria para Barcelona el jueves.

Barcelona ha ganado el 40% de sus juegos fuera de casa en la liga esta temporada, promediando 1.50 puntos en la carretera, mientras que el Atlético solo ha ganado el 33% de sus juegos fuera de casa y promedia solo 0.89 goles por juego fuera de casa, que está por debajo del promedio de la liga de 1.06 goles. Sin embargo, el Atlético concede un promedio de solo 0.67 goles en el camino, por lo que hemos respaldado menos de 2.5 goles se marcarán en el choque del jueves.

Apuestas Barcelona vs Atlético Madrid: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas: Doradobet

Barcelona: 1.98

Empate: 3.40

Atlético Madrid: 4.00

Casa de apuestas: Betsson

Barcelona: 1.98

Empate: 3.45

Atlético Madrid: 3.05

Casa de apuestas: Bwin

Barcelona: 1.91

Empate: 3.60

Atlético Madrid: 4.00

Bet365 Barcelona vs Atlético Madrid

Casa de apuestas: Bet365

Barcelona: 1.95

Empate: 3.60

Atlético Madrid: 3.80

