Guardiola defiende a Valverde de las críticas: "No se merece esto"

La eliminación de la Supercopa de España ha calado hondo en el Barcelona. Los eternos cuestionamientos a Ernesto Valverde cobraron mayor fuerza y el vigente campeón del fútbol español se encuentra viviendo una crisis deportiva que le podría costar el puesto al técnico que le dio dos Ligas consecutivas.

Ahora bien, es imposible no asociar al Barcelona con Pep Guardiola -el técnico más ganador y brillante de su historia- y la conferencia de prensa post Aston Villa-Manchester City fue la excusa perfecta para preguntarle su opinión sobre la situación futbolística de su exclub.

"Ningún entrenador escapa de eso. Somos maltratados cuando no se cumplen las expectativas", afirmó el DT del City en referencia a las críticas a Ernesto Valverde.

En ese sentido, Pep Guardiola no fue ajeno a las grandes exigencias de títulos que se le pide a un DT en el Barcelona, pero no consideró justo el cargamontón mediático en el que se encuentra Valverde.

"Barcelona es un sitio especial en el que ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde, no se merece esto", precisó.

Lo que sí dejó en claro Guardiola es que desea lo mejor del Barcelona, pero sin involucrarse demasiado en la realidad del club de su vida. "Espero que esta situación se pueda solucionar pronto, lo deseo como socio del club. Eso es todo", finalizó.

El legado de Pep Guardiola en el Barcelona

En apenas 4 años, Pep Guardiola revolucionó el mundo del fútbol con su Barcelona y con un modelo de juego que supo imponerse en España, Europa y el mundo. Incluso en su primera temporada logró el sextete (Liga, Copa, Champions, Supercopa de España y de Europa, y Mundial de Clubes) y posteriormente ganó dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopa de España, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Doble rechazo a la dirigencia del Barcelona

Xavi Hernández era el gran candidato de la dirigencia del Barcelona para asumir en caso se cesara a Ernesto Valverde, pero finalmente declinó la oferta. Otro que tuvo que rechazar el ofrecimiento fue Ronald Koeman, exjugador del club y con una cláusula en su contrato en caso el Barza toque su puerta, que no quiso abandonar el banquillo de la selección de Holanda, menos con la Eurocopa 2020 en el horizonte.