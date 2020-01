Barcelona habría elegido a Quique Setién como el reemplazo de Ernesto Valverde

Tras la eliminación en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético Madrid, Barcelona decidió echar al técnico Ernesto Valverde ‘por malos resultados’. Ante ello, la directiva blaugrana ha sondeado a diversos técnicos, entre ellos, Quique Setién para asumir la dirección técnica.

De acuerdo a la información que da la prensa española, Barcelona eligió a Quique Setién como reemplazo de Ernesto Valverde. Sin embargo, dentro de la directiva, hay un sector que aún no define sí el técnico de 61 años es el idóneo como para asumir el mando en un momento complicado.

“Según ha podido saber SPORT todo apunta a que Ernesto Valverde será destituido y que Quique Setién será el nuevo entrenador del Barcelona. El representante acaba de llegar a Barcelona, el técnico cántabro es el gran favorito para sustituir a Valverde en el banquillo”, señala el medio español en su página web.

Y es que, hace exactamente unos minutos que terminó la reunión de la directiva del Barcelona liderada por el presidente Josep María Barotomeu y el director deportivo Eric Abidal. Se especula que en ls próximas horas, el club estará emitiendo un comunicado en donde anuncia la salid de Ernesto Valverde.

Cabe recordar que, según las imágenes que difundió el propio club, Ernesto Valverde habría dirigido hoy su último partido de cara al compromiso del domingo contra el Granada por la Liga Santander.

