Barcelona hace oficial el despido de Ernesto Valverde: “Suerte en el futuro” [VIDEO]

La relación de Barcelona y Ernesto Valverde llegó a su final, luego de algunos días llenos de rumores. El entrenador deja la entidad tras el reciente fracaso en la Supercopa de España, certamen en el que terminaron eliminados a manos del Atlético Madrid.

A pesar de tener contrato por toda la presente temporada, los rumores de su partida eran cada vez más fuertes, incluso habían nombres de quienes podrían reemplazarlo. Finalmente, Barcelona rompió el vínculo y terminó por acordar la salida del entrenador.

“Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde por la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo. Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro”, compartió Barcelona en Twitter. No obstante, la decisión no fue tomada de apuro, pues ya habían un plan detrás.

Acord entre el FC Barcelona i Ernesto Valverde per la finalització del seu contracte com entrenador del primer equip.

