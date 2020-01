Barcelona confirmó a Quique Setién hasta el 2022 tras la salida de Ernesto Valverde

Barcelona anunció la salida del técnico Ernesto Valverde y, de inmediato, el club catalán confirmó al que será su sucesor. Se trata del experimentado estratega de 61 años quien firmó su nuevo contrato por ls próximas tres temporadas (hasta junio de 2022).

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf