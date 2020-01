El posible once titular que Quique Setién que puede imponer en FC Barcelona

Barcelona vive un momento de transición luego de la salida de Ernesto Valverde. Los directivos catalanes decidieron confiar las riendas del equipo en Quique Setién, un modesto y experimentado entrenador que ha realizado gran parte de su carrera en la Segunda División de España.

Según informa el diario Sport, el estratega de 61 años podría sorprender con el primer once que utilice en el Camp Nou. La sanción que aqueja Frenkie de Jong generaría el sorpresivo ingreso del canterano Riqui Puig en su lugar: empezará a dosificar energías ante las lesiones.

Aparte de la ausencia del volante 'tulipán', Setién no podrá contar con el francés Ousmane Dembélé y el uruguayo Luis Suárez por lesión. No obstante, no todas son malas noticias: el arquero alemán Marc-André Ter Stegen y el mediocampista brasileño Arthur Melo vienen ejercitándose a la par de sus compañeros y podrían recibir el alta médica para jugar ante Granada por la jornada 20 de la Liga Santander.

Barcelona | Regreso de Ter Stegen

Quique Setién sabe perfectamente que no está para hacer experimentos y es por ello que utilizará lo mejor de su repertorio. Es por ello que la presencia de Ter Stegen es más que segura, pero todo dependerá de la evolución del dolor que sostiene su rodilla derecha.

La zona defensiva tampoco tendrá variantes. Sergi Roberto se mantendría como lateral derecho ya que tiene una leve ventaja sobre Nelson Semedo: su mejor técnica para controlar el esférico le brinda dicha variante que asegura una limpia salida desde la zaga.

Piqué y Lenglet formarán el bloque central con Samuel Umtiti como principal reemplazante, mientras que el canterano Ronald Araujo respalda la misma. Jordi Alba si la tiene complicada debido a que Setién conoce las características de Júnior Firpo.

En conclusión, la alineación sería la siguiente: Marc-André Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba (Júnior Firpo); Busquetts, Arthur, Rakitic (Vidal); Griezmann, Fati y Messi.