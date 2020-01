Real Madrid venció 2-1 al Sevilla y es el nuevo líder de la liga española [RESUMEN Y GOLES]

El Real Madrid sufrió más de la cuenta para derrotar a Sevilla, que pudo haberse ido con al menos un punto en su visita al Bernabéu. La historia hubiera tenido otro desenlace si Juan Martínez, colegiado del encuentro, validaba el tanto de Luuk de Jong.

Con los tres puntos en el bolsillo, el cuadro 'merengue' igualó a Barcelona en el primer lugar de la tabla. Asimismo, alargaron su paternidad sobre el cuadro 'nervionense', que apenas suma un triunfo en sus últimas 27 visitas al Bernabéu.

El Madrid sacó a relucir su jerarquía y se quedó con el partido. A los 57' de la segunda parte, Casemiro rompió la paridad con una soberbia definición: una "vaselina" ante la salida del portero Vaclík.

El festejo no duró tanto pues Luuk de Jong, a quien le invalidaron un gol legítimo, se cobró su revancha y puso la paridad con un descomunal testazo. Courtois solo acompañó la jugada con la mirada.

Cuando todo hacía indicar que el partido acabaría en empate, Casemiro volvió a hacerse presente en el marcador para anotar de cabeza y desatar la euforia en el Bernabéu. Con la victoria, el Madrid sumó 40 puntos y es colíder con el Barcelona.

SEGUNTO TIEMPO

90' ¡Final! El Madrid se impuso 2-1 sobre el Sevilla con doblete de Casemiro, la figura del cotejo.

85' El Real Madrid ya no propone y solo traslada el balón.

80' Tercer y último cambio en Sevilla: Rony Lopes sustituye a Ever Banega.

75' Vinícius Jr. sembró terror por la banda izquierda y por poco anota el tercero de los 'merengues'.

70' ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! Casemiro vuelve a dejar su firma personal con un descomunal cabezazo.

64' ¡GOOOOL DE SEVILLA! Luuk de Jong pone la paridad con un zurdazo colocado.

61' Primer cambio en Real Madrid: Karim Benzema ingresa por Luka Jovic.

57' ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! Casemiro rompe la paridad con una soberbia definición, tras pase magistral de Jovic.

55' El Sevilla empieza a "hacer tiempo" y eso no le gusta a la hinchada del Madrid. Asimismo, el DT Lopetegui alista cambios.

52' Luka Modric intentó abrir el juego por el sector de Marcelo, pero fue derribado en la mitad de la cancha. El árbitro cobra falta a favor de los 'merengues'.

48' Banega se viene asociando con Munir por la banda izquierda. Militao está teniendo problemas.

¡Ya se juega el complemento! No hay variantes.

PRIMER TIEMPO

46' ¡Final del primer tiempo! Real Madrid y Sevilla empatan a cero por la fecha 20 de LaLiga.

43' Sevilla ha adelantado sus líneas y ahora mete en su campo al Madrid. Marcelo ya no sube como antes.

38' ¡SE SALVÓ! Munir le comete una dura entrada por detrás a Marcelo, pero el árbitro no le saca tarjeta amarilla.

34' ¡CASI! Gudelj se animó con un disparo de volea con la zurda, pero el balón chocó en la humanidad de un defensor blanco.

31' ¡NO VALE! El árbitro se apoya en el VAR y decide anular el tanto.

29 ¡GOOOL DE SEVILLA! Luuk de Jong la manda con un soberbio cabezazo.

26' ¡UFFFFF! Casemiro probó suerte con un disparo fuera del área y por poco vulnera la valla de Vaclík. El balón pasó rozando el travesaño.

24' Dani Carvajal volvió a sembrar terror en área de Sevilla, pero los defensores rivales apagaron el incendio.

21' Luka Modric reclama una falta cerca del área rival, pero el colegiado no cobra nada. Todo sigue igual en el Bernabéu.

16' Koundé (Sevilla) se animó con un disparo de media distancia, pero el balón se fue a las gradas.

13' Lucas Vásquez se filtró en área rival y por poco anota el primero para los 'merengue'. Le quedó larga la pelota. Sevilla no tiene reacción.

11' ¡Ufff! Toni Kroos estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo colocado. Toda la acción fue obra de Luka Modric, quien dejó a varios rivales en el camino.

7' Tanto Marcelo como Carvajal, laterales del Madrid, están subiendo mucho al ataque y solo se quedan Militao y Varane en la última línea.

3' Munir se asoció con Reguilón por la banda izquierda, pero la jugada no prosperó. El Madrid está bien parado atrás.

1' Luka Jović movió el balón y ya se juega el partido. Madrid va por otra alegría.

¡Ya rueda el balón en el Bernabéu! Real Madrid se enfrenta al Sevilla por la fecha 20 de la Liga Santander.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Rodrygo, Jovic.

Sevilla: Vaclík, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Gudelj, Banega, Munir, Vázquez, de Jong

PREVIA

El Real Madrid vuelve al ruedo en España con la idea de seguir ganando y manteniendo su estatus de líder de la Liga Santander. Para ello, debe ganarle en casa al Sevilla, una de sus víctimas predilectas y al que ya le ganó en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En septiembre pasado, el Real Madrid asaltó el campo del Sevilla con un triunfo con lo justo para escalar al primer lugar de la Liga Santander y con un gol de Karim Benzema.

Justamente el atacante francés promete ser uno de los ases a seguir en el Real Madrid vs Sevilla tras dejar atrás una lesión que le impidió jugar la Supercopa de España, el primer título del conjunto de Zinedine Zidane en el 2020 y que será motivo para que su rival le haga el pasillo en la previa del partido.

La gesto será una devolución del Sevilla al Real Madrid, que le hizo el pasillo a su próximo rival en la última fecha de la temporada 2005-06 luego que el conjunto andaluz ganara la primera de sus cinco Europa League (antes Copa de la UEFA) que cuenta en sus vitrinas.

Para el Real Madrid no existe mejor estado de forma para encarar el duelo ante el Sevilla. Pese al inicio dubitativo, Zinedine Zidane ha devuelto al solidez defensiva y el mejor juego con la presencia de cuatro centrocampistas, sin embargo, no podrá contar con el jugador que le lavó la cara al equipo en el próximo duelo liguero.

Y es que Federico Valverde cumplirá su fecha de suspensión ante el Sevilla. El uruguayo detuvo un avance de Álvaro Morata en la final de la Supercopa de España con una falta como último hombre y evitó el gol del triunfo para el Atlético de Madrid, además de permitir que el Real Madrid llegue a la tanda de penales y se impusiera por 4-1.

Ahora bien, Valverde no será la única baja del Real Madrid para este partido. Sergio Ramos no jugará ante el Sevilla debido a un esguince mientras Gareth Bale no fue convocado pese a recuperarse de una infección respiratoria.

El Sevilla, por su parte, quiere acabar con una racha de 12 años sin ganar en el Santiago Bernabéu, además para mantenerse en zona de clasificación de la Champions League.

El Real Madrid vs Sevilla signifirá también la vuelta de Julen Lopetegui al Santiago Bernabéu, el que fuera su estadio por un corto lapso de tiempo debido a su abrupta salida del club 'merengue' por malos resultados.

El extécnido del Real Madrid no podrá contar con lo mejor que tiene para enfrentar a su exclub debido a la suspensión del extremo Lucas Ocampos y la lesión de Joan Jordán, además de no poder alinear al mexicano 'Chicharito' Hernández ante su inminente venta a Los Angeles Galaxy de la MLS.

Ahora bien, Lopetegui sí podrá disponer a sus órdenes al flamante fichaje del Sevilla, Youssef En-Nesyri, delantero marroquí procedente del Leganés y que apunta a pelearle la titularidad al holandés Luuk de Jong, indiscutible como "9", pero con una baja producción goleadora (2 tantos en 16 juegos).

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Rodrygo, Benzema.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando Reges; Munir, Éver Banega, Óliver Torres, Nolito; De Jong.

