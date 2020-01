Barcelona vs Valencia [ESPN2 EN VIVO] Partidazo por la Liga Santander

ESPN2 EN VIVO Barcelona vs Valencia ONLINE TRANSMISIÓN GRATIS | Este sábado 25 de enero se juega el partido por la Jornada 21 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Mestalla y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

El liderato en juego. El Barcelona afronta una complicada visita al Valencia en busca de un triunfo que lo mantenga en lo más alto de LaLiga, caso contrario, Real Madrid puede ser único líder en caso salga victorioso en su visita al Valladolid.

Tras el ajustado triunfo ante el Ibiza, solventado por un doblete de Antoine Griezmann, Quique Setién afronta su tercer partido como DT del Barcelona con la idea de seguir afianzando su idea de juego y para ello contará con la vuelta de Frenkie de Jong.

🗣 @QSetien: "El Valencia es un grandísimo equipo, con buenos futbolistas y que nos pondrá las cosas difíciles" #ValenciaBarça pic.twitter.com/94ldgcBTPd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 24, 2020

Ausente en el duelo ante Granada por suspensión, el volante holandés liderará la volante del Barcelona en compañía de Busquets y el incombustible Arturo Vidal.

Ahora bien, Setién seguirá sin poder disponer del francés Ousmane Dembélé ni el uruguayo Luis Suárez, ambos por lesión, por lo que Messi y Griezmann deberán llevar la batuta en Mestalla.

Valencia, por su parte, sueña con ponerle fin a una racha de doce años sin poder ganarle en su casa al Barcelona. Aunque el triunfo en la final de la Copa del Rey bien pueden valer tantos años de amargos traspiés, el reto en el conjunto che es seguir en alza y devolver el golpe al conjunto catalán el 5-2 en el Camp Nou.

Ahora bien, el Valencia no podrá disponer de sus mejores efectivos ante el Barcelona. El capitán Dani Parejo no jugará tras salir expulsado la jornada pasada ante el Mallorca mientras Piccini, Vallejo, Guedes y Cillessen serán bajas por lesión.

Mención aparte merece Rodrigo Moreno, objetivo del Barcelona por la lesión de Luis Suárez y que podría volver ante su futuro club tras superar un esguince de rodilla.

Barcelona vs Valencia EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi, Griezmann.

Valencia: Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Soler, Kondogbia, Coquelin, Ferran Torres; Gameiro, Maxi Gómez.

A qué hora juegan Barcelona vs Valencia EN VIVO por Liga Santander

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

Dónde ver Barcelona vs Valencia EN VIVO por Liga Santander

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Laliga, Mitele Plus

Trinidad y Tobago: SportsMax App, SportsMax 2

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Barcelona vs Valencia EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga Santander?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Barcelona vs Valencia EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Asimismo podrás ver el partido Barcelona vs Valencia por la aplicación de ESPN. Para esto necesitas afiliarte en la web oficial de la cadena y luego descargar la aplicación en tu celular. De esa forma podrás ver la Premier League EN VIVO.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

Barcelona vs. Valencia se transmite en el Perú y Latinoamérica a través de los canales de ESPN y ESPN 2. En México, lo pasará la cadena Sky Sports HD. En España, el partido va por LaLiga TV, Movistar+, Movistar LaLiga y Mitele Plus.

¿A qué hora juega hoy el Barça?

El Barcelona se enfrenta al Valencia a las 10.00 a.m. (hora peruana) y 4.00 p.m. (hora de México) del sábado 25 de enero.

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Valencia

El partido entre Barcelona y Valencia se juega a partir de las 10.00 a.m. (hora peruana) y se podrá ver en los canales ESPN 2 (disponible en los servicios de Movistar TV, Claro TV y DirecTV) y Sky Sports (México).

Qué es Mitele Plus

Mitele es una plataforma de televisión online, gestionada por Mediaset España, en la que puedes ver tanto en directo como a la carta la mayor Androdi.parte de los contenidos de sus canales lineales. Puedes acceder a Mitele a través de la web (www.mitele.es), aplicaciones para smartphones y tables IOS.

Mitele Plus LaLiga

Mitele es una plataforma de televisión online, gestionada por Mediaset España, en la que puedes ver tanto en directo como a la carta la mayor Androdi.parte de los contenidos de sus canales lineales. Puedes acceder a Mitele a través de la web (www.mitele.es), aplicaciones para smartphones y tables IOS.

Escudo de Barcelona

La primera versión era el escudo de la ciudad de Barcelona, embaldosado con cuatro cuartos. Arriba lucía una corona y un murciélago, y estaba rodeado por dos ramas, una de laurel y otra de palmera. Era una forma de expresar, desde buen principio, la vinculación del club con la ciudad que le vio nacer. En 1910, el Barça convocó un concurso abierto a todos los socios que tuvieran propuestas. Ganó el dibujo de Carles Comamala, jugador del club entre 1903 y 1912, y por aquel entonces estudiante de medicina y un gran dibujante. Así nació el escudo que el club ha lucido desde entonces, con pocas variaciones. Se trata de un escudo con forma de olla que mantenía en los cuartos superiores la Creu de Sant Jordi y las cuatro barras, elementos representativos de Barcelona y Catalunya, respectivamente. En el centro del escudo, en una franja, aparecen las iniciales del club, F.C.B., y en la parte inferior los es azul y grana con un balón de fútbol. La forma actual del escudo corresponde a la adaptación que hizo, en el año 2002, el diseñador Claret Serrahima, que se decantó por unas líneas más estilizadas, surpimió los puntos que separaban las iniciales del club, abrevió el nombre y redujo el número de puntas. Cabe decir que este escudo presenta unas líneas más sencillas, que facilitan su reproducción en todos los formatos de la identidad corporativa de la entidad.

Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Valencia | Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Cómo ver Sky Sports EN VIVO Barcelona vs Valencia | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Dónde ver Movistar LaLiga TV EN VIVO Barcelona vs Valencia

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra.

Cómo ver MiTele EN VIVO Barcelona vs Valencia

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.? Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3?, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

No te pierdas los partidos más importantes de LaLiga Santander con el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia.LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander