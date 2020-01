Setién, crítico tras derrota de Barcelona: "No hemos estado nada bien"

Nuevamente ganó la posesión del balón, con 867 incluidos, pero no el partido. El Barcelona de Quique Setién lo intenta, pero no puede todavía imponerse un estilo ganador ni convencer a sus hinchas: en Mestalla el triunfo del Valencia por 2-0.

El Barcelona tuvo un 73.5% de balón, realizó otra aparatosa cifra de pases, pero no se llevó ni un punto. Al parecer Quique Setién no logra descifrar la fórmula para que su equipo lleno de estrellas brille. Ya le pasó ante Granada que ganaron tan solo por un gol y ante Ibiza lograron voltear el partido de milagro. Con todo esto el estratega azulgrana brindó una conferencia de prensa algo acalorada.

"La realidad es que no hemos estado nada bien, sobre todo la primera parte. No hemos encontrado el camino para ir a la portería rival. Ha habido cosas que no hemos entendido bien. Luego el Valencia aprovecha tus errores", declaró Quique Setién, que aceptó el mal partido que tuvo su equipo.

El Barcelona de Setién parece tener el mismo o peor destino que el de Ernesto Valverde, ahora incluso, se le reclama al estratega que no crea oportunidades de cara al arco. "No generamos (ocasiones) en la primera parte, pero en la segunda sí pudimos meternos en el partido. Tuvimos 3,4 o 5 ocasiones claras", señaló el entrenador catalán.

Recordemos que Quique Setién tiene poco tiempo con el Barcelona, por lo que aún no logra una gran comunicación con sus jugadores. Además, no fue ajeno a los excesivos pases que dio su equipo. "Todavía no interpretan bien o quizá no explicamos bien. A nadie le gusta lo que hemos visto hoy. El Valencia nos ha comprometido, nos ha cerrado bien. Posicionalmente hay cosas que tenemos que corregir: hemos dado muchos pases sin sentido, sin profundidad”, expresó el DT.

Lo cierto es que el Barcelona no pasa por su mejor momento, según el estadístico MisterChip, el Barcelona y sus 43 puntos tras las primeras 21 fechas, son su peor racha desde la temporada 2006-07. Tocará al cuadro de Messi y compañía reponerse rápido, pues la liga sigue y la Champions se acerca.