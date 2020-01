Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO por la jornada 22 de la Liga Santander

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO se medirán por la jornada 22 de la Liga Santander este sábado 1 de febrero a las 10:00 a. m. (hora peruana). El trascendental partido tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por ESPN 2.

Real Madrid no ha estado exento de problemas esta temporada. El equipo de Zidane participará en este partido tras siete victorias consecutivas en todas las competiciones. Vencieron al Atlético por penales en la final de la Supercopa de España a principios de este mes y desde entonces han logrado cuatro victorias en dos competiciones separadas.

De hecho, además de vencer al Sevilla y al Real Valladolid en la liga, los Blancos han progresado en la Copa del Rey con victorias sobre Unionistas y Real Zaragoza, superando a este último 4-0 el miércoles por la noche.

Zidane barajó su paquete para el empate de la Copa del Rey, pero los gigantes de la capital todavía eran demasiado fuertes para sus oponentes, con Lucas Vázquez y Vinicius Junior entre los goles en el Estadio de la Romareda.

La derrota por 2-0 del Barça en Valencia el fin de semana pasado abrió la puerta para que el Real Madrid se moviera a la cima de la tabla, y registraron una victoria por 1-0 sobre Valladolid por cortesía de un gol tardío de Nacho. Como resultado, hay tres puntos entre el primero y el segundo, pero el equipo de Zidane tendrá la oportunidad de avanzar seis puntos el sábado, ya que los campeones españoles vigentes no estarán en acción hasta el domingo contra el Levante.

El hecho de que el Real Madrid haya perdido solo una vez en 21 partidos de liga esta temporada es muy impresionante, con esa derrota llegando a Mallorca el 19 de octubre. De hecho, no han perdido en ninguna competencia desde entonces, avanzando a la última etapa de 16 de la liga. Liga de Campeones, así como impresionar a nivel nacional.

Atlético participará en el partido de este fin de semana tras una carrera sin victorias de cuatro juegos en todas las competiciones. De hecho, no han obtenido una victoria desde que vencieron al Barça 3-2 en las semifinales de la Supercopa de España.

Desde entonces, el equipo de Simeone ha perdido ante el Real Madrid en la final, además de sufrir derrotas ante el Eibar en la liga el 18 de enero y contra Cultural Leonesa en la Copa del Rey el 23 de enero.

Atlético habría estado buscando regresar a la senda ganadora contra Leganés el fin de semana pasado, pero los puntos se compartieron en un empate sin goles en el Wanda Metropolitano. El resultado dejó al lado de la capital en la quinta posición en la tabla con un récord de nueve victorias, nueve empates y tres derrotas de 21 partidos.

Los Rojos y los Blancos están a solo dos puntos del tercer clasificado del Sevilla en el mismo número de partidos, pero se sientan a 10 puntos del Real Madrid en el derbi de Madrid. Honestamente, es difícil imaginar que el Atlético haga una jugada por el título en los meses restantes de la campaña.

Real Madrid vs Atlético de Madrid Posibles Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vazquez

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Saúl, Herrera, Partey, Vitolo; Correa, Morata.

A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético de Madrid por Liga Santander

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO por Liga Santander

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga Santander?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Asimismo podrás ver el partido Real Madrid vs Sevilla por la aplicación de ESPN. Para esto necesitas afiliarte en la web oficial de la cadena y luego descargar la aplicación en tu celular. De esa forma podrás ver la Premier League EN VIVO.

¿Cómo ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Atlético de Madrid?

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid se puede ver en DirecTV Sports en el canal 610 y 1610 en HD.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

