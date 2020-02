Real Madrid vs Atlético Madrid [ESPN EN VIVO] 0-0 en el derbi madrileño por LaLiga

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE vía Sky Sports y Mitele por la Liga Santander | Este sábado 1 de febrero, a partir de las 10.00 a.m. (hora peruana), se disputará un nuevo episodio del derbi madrileño. El cotejo es válido por la fecha 22 de LaLiga.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | EN VIVO

Primer Tiempo

45+1' Final del primer tiempo.

44' Se añade un minuto más a esta primera parte.

41' ¡NOOOOOOOO! Ángel Correa llegó hasta el arco rival, quedó mano a mano contra Coutuois, pero mandó su remate al saque de meta.

40' Isco intentó desbordar por la banda izquierda con Mendy, pero el francés no llegó al pase largo.

37' Carvajal ingresa desborda hasta la línea de fondo y logra un tiro de esquina para el local. Respira el Real Madrid.

35' Tiro de esquina para Atlético que ha sido el claro dominador de esta primera parte.

33' Otra nueva polémica en área de Real Madrid con un jugador de Atlético caído.

31' Morata ingresó hasta el área rival tras otra buena jugada de Vitolo, pero en el preciso momento del remate fue marcado por Casemiro.

28' Se reanuda el juego.

26' Carvajal cae sobre el campo de juego acusando un golpe. El cuerpo médico del Real ingresa a atenderlo.

23' ¡NOOOO! Correa se pierde el primero del Atlético tras una gran jugada individual de Vitolo. Se salva el arco del Real.

20' Tiro libre para Atlético Madrid tras falta de Carvajal.

19' Buen desborde de Saúl por la banda izquierda. Sacó el centro y Sergio Ramos rechazó la pelota que llevaba mucho peligro.

18' Llorente probó tras un tiro de esquina y por poco convierte el primero del Atlético.

17' ¡Atajadón de Courtois! El portero de Real Madrid evita lo que pudo ser el primero del Atlético con dos remates de mucho peligro.

15' ¡UFFFF! Tremendo disparo de Toni Kroos desde fuera del área que pasó cerca del arco de Oblak.

13' Modric logra salir de una complicada situación rodeado hasta de cuatro jugadores rivales.

11' Peligroso tiro libre para el Atlético de Madrid, pero deciden jugar en corto.

6' Real Madrid busca las espaldas de la zona derecha. Carvajal se suma en ataque. Logra un tiro de esquina.

¡EMPEZÓ!

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | ALINEACIONES CONFIRMADAS

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde; Isco y Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; M. Llorente, Thomas, Correa, Saúl; Vitolo y Morata.

DT: Diego Simeone.

PREVIA

El cuadro 'merengue' tiene una oportunidad de oro de dispararse en la punta, pero al frente estará un conjunto que siempre lo complica en el Santiago Bernabéu. No juega Eden Hazard, pero sí Karim Benzema. Álvaro Morata, por su parte, en el cuadro 'colchonero'. ¡De alto voltaje!

El Real Madrid llega a esta cita con el ánimo por las nubes tras encadenar tres victorias al 'hilo' ligueros y, además, porque podría sacarle seis puntos de diferencia a su más cercano perseguidor, el Barcelona.

Ello no será tarea fácil para los dirigidos por Zinedine Zidane, quien pondrá un once ofensivo en busca de los tres puntos. Isco, Modric y Benzema. Este último es el goleador del equipo en el torneo, con 14 anotaciones.

De otro lado, el Atlético Madrid buscará volver a la senda del triunfo luego de cuatro partidos. El 'Cholo' Simeone prácticamente tiene definido su oncena y no hay muchas variantes con respecto a los últimos cotejos.

La última vez que chocaron en el Santiago Bernabéu no se abrió el marcador (0-0), por lo que ambas escuadras saldrán con todo su poderío. El partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid va desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora española) y va por ESPN 2.

Formaciones probables Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Isco y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Vitolo y Morata.

Entrenador: Diego Simeone.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16.00.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid?

A las 10.00 a.m. (hora peruana) será el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid.

Real Madrid vs Atlético Madrid: horario de México

Real Madrid vs. Atlético Madrid se jugará a las 10.00 a.m. hora de la Ciudad de México DF.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: horario de Argentina

El duelo entre Real Madrid vs. Atlético Madrid inicia a las 12.00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid

Revisa toda la información del partido del Real Madrid vs. Atlético Madrid.

Real Madrid vs Atlético Madrid: horarios de todo el mundo.

Perú: 10.00 a.m.

México: 10.00 a.m.

Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m.

Colombia: 10.00 a.m.

Argentina: 12.00 p.m.

España: 4.00 p.m.

España (Islas Canarias): 3.00 p.m.

Uruguay: 12.00 p.m.

Paraguay: 12.00 p.m.

Chile: 12.00 p.m.

Brasil: 1.00 p.m.

Bolivia: 11.00 a.m.

Venezuela: 11.00 a.m.

Canadá: 11.00 a.m.

Costa Rica: 10.00 a.m.

Guatemala: 10.00 a.m.

Honduras: 10.00 a.m.

El Salvador: 10.00 a.m.

Puerto Rico: 11.00 a.m.

República Dominicana: 11.00 a.m.

Panamá: 10.00 a.m.

Italia: 4.00 p.m.

Francia: 4.00 p.m.

Alemania: 4.00 p.m.

Portugal: 4.00 p.m.

Holanda: 4.00 p.m.

Inglaterra: 3.00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Atlético Madrid?

Perú: ESPN 2 y ESPN Play.

Argentina: ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Ecuador: ESPN 2 y ESPN Play.

Colombia: ESPN 2 y ESPN Play.

Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play.

Chile: ESPN 2 y ESPN Play.

Bolivia: ESPN 2 y ESPN Play.

España: Mitele Plus, Movistar + y Movistar LaLiga TV

México: Sky Sports.

Costa Rica Sky Sports.

Estados Unidos: beIN Sports

Panamá: Sky Sports HD.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Real Madrid y Atlético Madrid juegan en el estadio Santiago Bernabéu.

Santiago Bernabéu

Mapa.

Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid | Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Sky Sports

Canal de México que transmitirá el partido del Real Madrid y Atlético Madrid.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Dónde ver Movistar LaLiga TV EN VIVO Real Madrid vs Atlético por LaLiga Santander España 2020

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Cómo ver MiTele EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

¿Qué es Mitele Plus?

Mitele es una plataforma de televisión online, gestionada por Mediaset España, en la que puedes ver tanto en directo como a la carta la mayor Androdi.parte de los contenidos de sus canales lineales. Puedes acceder a Mitele a través de la web (www.mitele.es), aplicaciones para smartphones y tables IOS.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid | Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

La Evolución De La Televisión. Mira Todo Nuestro Contenido Donde Quieras! Partidos, Series y Películas en un solo lugar, Ingresa Ahora! Acceso Multidispositivo. Sin Instalaciones. Ventajas: Sin Costo Adicional, Acceder Desde Todos Tus Dispositivos, Sin Instalaciones.

DirecTV EN VIVO

Empresa de televisión por cable.

DirecTV Sport EN VIVO

Transmisión de partidos del fútbol español.

TV por INTERNET

Ver televisión vía INTERNET.

