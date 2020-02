Real Madrid vs. Atlético Madrid [ESPN 2 EN VIVO] clásico madrileño por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este sábado 01 de febrero por la fecha 22 de LaLiga Santander. El encuentro se jugará en el mítico Santiago Bernabéu desde las 10:00 vía TRANMISIÓN OFICIAL de ESPN 2.

A seguir en la punta. Real Madrid enfrenta a uno de sus clásicos rivales en el duelo más importante de la fecha 22 de LaLiga Santander. Por ahora, el cuadro de Zinedine Zidane es el primero del torneo luego del traspié de Barcelona fechas antes.

Ante Atlético Madrid jugarán un segundo partido en menos de tres semanas por la final de la Supercopa de España. En aquella ocasión, los dirigidos por Zidane no dejó una buena cara en lo futbolístico, aunque finalmente se llevó un triunfo para coronarse con un nuevo título.

Mientras que Atlético Madrid afronta este partido luego de una temporada irregular donde el cholo Simeone todavía no termina de confeccionar un equipo compacto. Además, para este encuentro tenían las esperanzas de contar con Edinson Cavani, pero su fichaje se frustró durante la semana por un tema económico.

Formaciones probables Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Isco y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Vitolo y Morata.

Entrenador: Diego Simeone.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16.00.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid?

A las 10.00 a.m. (hora peruana) será el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid.

Real Madrid vs Atlético Madrid: horario de México

Real Madrid vs. Atlético Madrid se jugará a las 10.00 a.m. hora de la Ciudad de México DF.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: horario de Argentina

El duelo entre Real Madrid vs. Atlético Madrid inicia a las 12.00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid

Revisa toda la información del partido del Real Madrid vs. Atlético Madrid.

Real Madrid vs Atlético Madrid: horarios de todo el mundo.

Perú: 10.00 a.m.

México: 10.00 a.m.

Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m.

Colombia: 10.00 a.m.

Argentina: 12.00 p.m.

España: 4.00 p.m.

España (Islas Canarias): 3.00 p.m.

Uruguay: 12.00 p.m.

Paraguay: 12.00 p.m.

Chile: 12.00 p.m.

Brasil: 1.00 p.m.

Bolivia: 11.00 a.m.

Venezuela: 11.00 a.m.

Canadá: 11.00 a.m.

Costa Rica: 10.00 a.m.

Guatemala: 10.00 a.m.

Honduras: 10.00 a.m.

El Salvador: 10.00 a.m.

Puerto Rico: 11.00 a.m.

República Dominicana: 11.00 a.m.

Panamá: 10.00 a.m.

Italia: 4.00 p.m.

Francia: 4.00 p.m.

Alemania: 4.00 p.m.

Portugal: 4.00 p.m.

Holanda: 4.00 p.m.

Inglaterra: 3.00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Atlético Madrid?

Perú: ESPN 2 y ESPN Play.

Argentina: ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Ecuador: ESPN 2 y ESPN Play.

Colombia: ESPN 2 y ESPN Play.

Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play.

Chile: ESPN 2 y ESPN Play.

Bolivia: ESPN 2 y ESPN Play.

España: Mitele Plus, Movistar + y Movistar LaLiga TV

México: Sky Sports.

Costa Rica Sky Sports.

Estados Unidos: beIN Sports

Panamá: Sky Sports HD.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Real Madrid y Atlético Madrid juegan en el estadio Santiago Bernabéu.

Santiago Bernabéu

Mapa.

Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid | Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Sky Sports

Canal de México que transmitirá el partido del Real Madrid y Atlético Madrid.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Dónde ver Movistar LaLiga TV EN VIVO Real Madrid vs Atlético por LaLiga Santander España 2020

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Cómo ver MiTele EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

¿Qué es Mitele Plus?

Mitele es una plataforma de televisión online, gestionada por Mediaset España, en la que puedes ver tanto en directo como a la carta la mayor Androdi.parte de los contenidos de sus canales lineales. Puedes acceder a Mitele a través de la web (www.mitele.es), aplicaciones para smartphones y tables IOS.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

No te pierdas los partidos más importantes de LaLiga Santander con el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia.LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander