Gareth Bale respetará su contrato con Real Madrid hasta 2022

Un nuevo capítulo se ha escrito entre Gareth Bale y Real Madrid. Sucede que el agente del jugador ha indicado que rechazará la transferencia que lo iba a llevar de vuelta a las filas de Tottenham: respetará el contrato que lo mantiene en el Santiago Bernabéu hasta 2022.

Según ha informado The Sun, el extremo de 30 años se encuentra vinculado a los 'Galácticos' hasta verano de 2022. Recibe una remuneración de 600 mil euros (663 mil 77 dólares) por semana. Es poco probable que Zinedine Zidane pida que se le extienda el contrato.

¿Por qué no aceptaría retornar a su ex casa? El citado medio inglés indica que las demandas salariales que pretende obtener el extremo galés es inviable para la dirigencia de los 'Spurs'. Además, su esposa Ema Rhys Jones y sus tres hijos están adaptados a la capital española.

Gareth Bale | Agente explica su permanencia en Real Madrid

El representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, indicó que el estilo de vida que lleva la familia del futbolista es vital para que no tenga la prioridad de cambiar de liga.

“Gareth está muy feliz allí. Con suerte, cuando termine su contrato, se sentará conmigo y su familia y decidirá qué quiere hacer. Seamos realistas. Para la mayoría de los clubes él está fuera de su liga, financieramente. Está muy bien decir: 'Renuncia a ese dinero y ve a jugar a otro lado', pero no se trata solo de dinero. Se trata de su estilo de vida y sus hijos, que han crecido en Madrid", indicó.

Finalmente no afirmó ni desmintió una posible reunión entre el presidente de Tottenham, Abraham Levy, y el mandamás de Real Madrid, Florentino Pérez. "Puede haber (la reunión entre ambos), pero no me corresponde a mí decir si lo pasó o no", detalló.