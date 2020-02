"Joao Félix está en un club y con un entrenador equivocado"

El Atlético Madrid viene teniendo una temporada irregular y gran parte de la culpa la tiene el técnico Diego Simeone, quien no ha podido encontrar la brújula. Los hinchas están perdiendo la paciencia con el argentino y con algunos de los refuerzos, entre ellos Joao Félix.

El atacante portugués es considerado el fichaje más caro en la historia del cuadro 'colchonero', que desembolsó 140 millones de dólares. El joven luso, de 20 años, es blanco de críticas al estar más en la enfermería que en el verde. Ante ello, Rafael van der Vaart salió al frente para defender a Joao.

Este último sábado, el Real Madrid superó 1-0 a Atlético en el derbi madrileño y choque válido por la fecha 22 de la Liga Santander. El cuadro 'colchonero' se ubica en la sexta casilla con 36 puntos, a 13 del líder Real Madrid.

El hincha rojiblanco tenía puestas sus esperanzas en Joao Félix, quien no ha podido brillar en el Wanda Metropolitano. El luso no jugó ante los 'merengues' y por si fuera poco se ha perdido seis partidos de la presente temporada por un esguince de tobillo.

Muchos detractores afirman que Joao no merece estar en Madrid y mucho menos por lo que se pagó, pero esa opinión no es compartida por Rafael van der Vaart, quien aseguró que el luso no se merece ese club.

"Joao Félix necesita otro estilo de juego para destacar, necesita tener el balón en los pies para marcar el ritmo del partido, mientras que los equipos de Simeone no tienen la posesión", agregó en una entrevista a 'Ziggo Sport'.

EL DATO:

La última vez que el Atlético ganó la liga doméstica fue en la temporada 2013-14.