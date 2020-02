Real Madrid vs Barcelona: Revelan hora y fecha para el clásico español que será en el Bernabéu

La jornada 26 de LaLiga Santander albergará el cotejo más importante: el superclásico español entre Real Madrid vs Barcelona. Los 'Blancos' buscarán hacer respetar la casa y ganarle el duelo a los 'culés' quienes solo pudieron igualar 0-0 en el Camp Nou.

Según la programación de la Real Federación Española de Fútbol, el cotejo se realizará el próximo domingo 1 de marzo en el Santiago Bernabéu. ¿La hora? A las 3 de la tarde (hora peruana). Para ese entonces, los pupilos de Zinedine Zidane esperan seguir en lo más alto de la tabla.

Con 49 puntos en 22 jornadas, los 'Galácticos' pudieron recuperar terreno tras un inicio dubitativo. Esto fue compensado con la crisis futbolística que padeció Barcelona con la salida de Ernesto Valverde del banquillo: se contrato a Quique Setién en su lugar.

El ex DT del Real Betis viene acomplándose a la idiosincracia de la institución 'blaugrana' y ha pasado serios apuros para obtener dos victorias consecutivas ante Leganés y Levante. El juego no es el esperado por la directiva (motivo por la salida de Valverde), pero confían en que se pueda mejorar.

Real Madrid vs Barcelona | Lo que les depara antes del clásico

Real Madrid tendrá que enfrentar cinco partidos antes de medirse ante Barcelona en el Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane deberá de doficiar energías para no tener algún lesionado o suspendido para el superclásico español. Los cotejos que deberán de afrontar son los siguientes:

Copa del Rey - Cuartos de Final

Jueves 6 de febrero. Real Madrid vs Real Sociedad. (3:00 p. m. - hora peruana).

Liga Santander - Jornada 22 al 25

Domingo 9 de febrero. Osasuna vs Real Madrid (10:00 a. m. - hora peruana).

Domingo 16 de febrero. Real Madrid vs Celta de Vigo (3:00 p. m. - hora peruana).

Sábado 22 de febrero. Levante vs Real Madrid (3:00 p. m. - hora peruana).

Champions League - Ida de Octavos de Final

Miércoles 26 de febrero. Real Madrid vs Manchester City (3:00 p. m. - hora peruana).

Por su parte, Barcelona jugará la misma cantidad de duelos. Quique Setién confía en compactar líneas y así obtener un equipo más competitivo. Bajo su mando, Nelson Semedo y Ansu Fati mostraron sus mejores versiones.

Copa del Rey - Cuartos de Final

Jueves 6 de febrero. Athletic Club vs Barcelona (3:00 p. m. - hora peruana).

Liga Santander - Jornada 22 al 25

Domingo 9 de febrero. Real Betis vs Barcelona. (3:00 p. m. - hora peruana).

Sábado 15 de febrero. Barcelona vs Getafe. (10:00 a. m. - hora peruana).

Sábado 22 de febrero. Barcelona vs Eibar (10:00 a. m. - hora peruana).

Champions League - Ida Octavos de Final

Martes 25 de febrero. Napoli vs Barcelona (3:00 p. m. - hora peruana).