Ivan Rakitic se convirtió en prioridad para reforzar las filas del Atlético de Madrid

Todo hace indicar que los días están contados para Ivan Rakitic en Barcelona. El mediocampista admitió estar incómodo en las filas 'blaugranas' por las diversas situaciones que se vivieron en los días del mercado de verano para la presente temporada.

"He valorado salir (de Barcelona) en este mercado de invierno. Puedo decir muy claro que han sido varias cosas las que no me han gustado, pero aquí no estamos para reír y para hacer alguna bromita. Lo mejor para el club tiene que ser también lo mejor para nosotros", indicó Rakitic.

"Lo que quiero es disfrutar. Han sido tiempos difíciles, pero he pasado de página y no quiero pensar demasiado en ello. Toca trabajar lo más duro posible para el tramo decisivo. No me merezco y no me merecía algún comportamiento", agregó el croata.

Ivan Rakitic dejaría Barcelona y se iría al Atlético de Madrid

Según la información de la Cadena Ser, el centrocampista del Barcelona se ha convertido en el objetivo prioritario del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Incluso, ya habría existido un primer contacto para iniciar las negociaciones.

A pesar de tener contrato hasta 2021, Rakitic no quiere seguir pasando su estancia en el banquillo del Camp Nou y es por ello que no vería con malos ojos su traspaso a las filas colchoneras. cumplirá 32 años en marzo próximo.

El subcampeón del mundo con Croacia en Rusia 2018 vive su peor temporada desde que llegó a Barcelona en 2014. De ser titular indiscutible con Ernesto Valverde, pasó a convertirse en moneda de cambio en el mercado de fichajes de invierno y ahora con Quique Setién se encuentra relegado al banco.

Alertado por el inicio de la Eurocopa 2020, Rakitic quiere recuperar su nivel y siente que no hay ningún criterio para haber perdido la titularidad en el cuadro 'azulgrana'. ¿Se sienten sus últimos pasos en Barcelona? Veremos.