Barcelona reveló la grave lesión que aqueja a Ousmane Dembélé y que lo alejará meses de las canchas

A través de su cuenta de Twitter, Barcelona anunció que Ousmane Dembélé sufrió una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha: dicha lesión lo alejará, por lo menos, seis a siete meses de las canchas. La temporada 2019/20 y la Champions League acabaron para él.

"Las pruebas realizadas hoy en Ousmane Dembélé han confirmado que tiene una rotura de isquiotibiales proximales completa en el muslo derecho. En las próximas horas se tomará una decisión sobre el tratamiento a seguir para su recuperación", refiere el club 'culé'.

Quique Setién tendrá que pensar en una nueva variantes para la ofensiva de Barcelona. En los próximos días se jugará el todo por el todo en LaLiga así como el primer 'match' por la Champions League ante Napoli (inicia de visita) para luego cerrar ante Real Madrid.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6