Lionel Messi explota contra Éric Abidal: “Habrá que dar nombres, porque ensucia a todos” [FOTO]

El Barcelona atraviesa por una crisis institucional, pues parece que en lo deportivo vuelven a salir adelante. Hace unas semanas, el club anunció la salida del entrenador Ernesto Valverde tras los malos resultados y un nuevo capítulo se torna respecto a dicho caso.

Éric Abidal, secretario técnico del club azulgrana, habló respecto al tema y sus palabras generaron incomodidad en Lionel Messi, la máxima estrella del club actualidad y leyenda por todos los logros conseguidos.

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”, explicó Éric Abidal en entrevista para Sport.

Lionel Messi sintió incomodidad por aquellas palabras, que hacían referencia al accionar del plantel con el anterior entrenador y se mandó con su descargo a través de Instagram. En ella, se mostró molesto porque hubo referencia a que los jugadores no fueron del todo profesionales y pidió que haya aclaración con nombres.

“Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, señaló la 'Pulga'.

Lionel Messi y Éric Abidal campeones de la Champions League

Si bien es cierto, Lionel Messi y Éric Abidal tienen una relación desde que compartieron camerinos en el Barcelona, las circunstancias actuales llevaron a una discusión pública, que seguramente la directiva azulgrana buscará solucionar en las próximas horas.

Recordemos que la estrella argentina y ahora secretario técnico fueron campeones de la Champions League en dos ocasiones (2008-09 y 2010-11). En la última, Eric Abidal se encargó de levantar el trofeo como capitán, tras la cesión de la cinta de Carles Puyol.