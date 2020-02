Barcelona: prensa española estalla con la pelea entre Lionel Messi y Eric Abidal

Tras confirmarse la lesión de Ousmane Dembélé quien se perderá lo que resta de la temporada por una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho, los problemas en Barcelona parecen no tener fin, ahora entre dos pesos pesados del club.

Y es que Eric Abidal, secretario técnico de Barcelona, brindó unas inoportunas declaraciones para un medio español donde afirmó que algunos jugadores no hicieron lo que se debía cuando Ernesto Valverde dirigía al club catalán.

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”, afirmó el directivo al Diario Sport de España.

La respuesta no tardó en esperarse siendo el propio Lionel Messi quien respondiera al directivo a través de su cuenta de Instagram: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

Este cruce de palabras ha dado que hablar en la prensa deportiva de España dando como resultado sendas portadas en los diarios deportivos más importantes de aquel país. Por ejemplo, Mundo Deportivo tituló: “Messi contra Abidal”.

Por otro lado, Sport fue un poco más alarmista titulando: “Tsunami. Abidal señala … y Messi responde”. Tras la respuesta de Messi, Abidal todavía no volvió a responderle al astro argentino quien fue su compañero en la Champions League del 2011 donde Barcelona salió campeón.