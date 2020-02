"Messi tiene un pie fuera del Barcelona", aseguran en España [VIDEO]

Barcelona está atravesando por una serie crisis luego que el director deportivo Eric Abidal asegurara que "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" cuando Ernesto Valverde era entrenador del conjunto catalán.

Estas declaraciones no fueron del agrado del capitán Lionel Messi, quien usó sus redes sociales para brindar su descargo. "Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos", respondió el astro argentino.

Los dimes y diretes entre Lionel Messi y Eric Abidal hicieron explotar a los diversos medios españoles. "Messi dice basta", "Guerra abierta" y "Caos FC" fueron algunos de los titulares que usaron los diarios españoles para referirse a la crisis del Barcelona.

Sin embargo, un conocido programa de fútbol fue más allá. En el Chiringuito TV se dio a conocer que Lionel Messi tendría un pie fuera del Barcelona tras el conflicto que ha tenido con el dirigente deportivo.

"Mejor que haya hablado solo Messi, porque si hablan otros hubieran pasado cosas muy graves. Es la primera vez que veo a Messi con un pie fuera del Barcelona. Es la peor noticia", aseguró el 'Lobo' Carrasco panelista de Chiringuito TV y exjugador del conjunto catalán.

Por último, el 'Lobo' aseguró que Lionel Messi debe sentirse cómodo, de lo contrario el Barcelona no funciona. "Si Messi no es feliz, el barco no va. Tiene que ser feliz", finalizó la exfigura azulgrana.