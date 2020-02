Barelona: Abidal seguirá en su cargo tras discusión con Lionel Messi

Tras las palabras que tuvo Lionel Messi sobre la opinión de Éric Abidal, se tejió un hilo de tensión en el Barcelona, que hasta ha llevado a pensar que el argentino podría no seguir en el club y también se cuestionó el cargo del exfutbolista francés en el cuadro ‘culé’.

Messi contesta a Abidal en Instagram . La casa de los líos pic.twitter.com/xa1eBnuw7i — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 4, 2020

El presidente del club, Josep María Bartomeu, y Éric Abidal, secretario técnico, se reunieron esta tarde. Tras las declaraciones del francés sobre que los jugadores tuvieron la responsabilidad en la salida de Ernesto Valverde, Lionel Messi respondió, atacando de cierta manera a Abidal, por lo que se ha tenido que convocar a una reunión para tocar este tema.

Luego del encuentro entre estos dos, el presidente del club decretó que el francés seguirá en su cargo, además, señaló que las consecuencias para Lionel Messi se verán en un tiempo aún. Cabe resaltar que Bartomeu ya habría hablado con la ‘Pulga’ sobre su conducta.

Abidal y Bartemeu viajarán juntos para el partido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao por Copa del Rey, donde se espera que los ánimos estén un poco más calmados.

En esta situación también se vio envuelto Quique Setién, quien se alejó de la polémica. “A mí lo que me interesa es el fútbol, todo lo demás son cosas en las que no me voy a poner ni desgastar”, señaló.

El aire venenoso que se expandía en el Camp Nou parece desaparecer poco a poco. Sin embargo, en los próximos días se verá como sigue esta situación. No cabe duda que este año ha empezado agitado para el Barcelona.